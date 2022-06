Teramo, L’attività di controllo della Polizia Locale 

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Due operazioni condotte da parte del Corpo di Polizia Locale, confermano il livello di attenzione su temi riguardanti la tutela dell’ambiente, del decoro e del controllo stradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La prima delle due è relativa al conferimento non adeguato di rifiuti urbani – precisa la nota online. Grazie ad una videocamera, sono state registrate le immagini di una signora che lasciava una busta di rifiuti in un parcheggio, contravvenendo ad ogni regola – L’individuazione della persona che si è resa protagonista del fatto, ha portato all’elevazione della relativa sanzione pecuniaria, particolarmente consistente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel secondo caso, i Vigili sono risaliti al mezzo che in mattinata aveva causato un danno alla rotondina tra ponte san Ferdinando e viale Crispi, risalendo all’autista di un bus delle linee extraurbane e quindi dando il via alle procedure amministrative conseguenti-L’assessore Maurizio Verna: “Esprimo il mio compiacimento al Comando di Polizia Locale che continua a svolgere la sua preziosa attività garantendo la presenza costante sull’intero territorio; i Vigili a disposizione del Comandante Zaina e lo stesso vigile ecologico, con professionalità e solerzia, sono riusciti ad individuare in tempi rapidissimi i responsabili dei due atti – Continueremo su questa strada, consapevoli del fatto che la stragrande maggioranza dei teramani abbia fatto proprie le modalità di convivenza civili ma pronti ad intervenire costantemente laddove dovessero ancora verificarsi episodi analoghi”.

