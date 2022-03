Teramo, Lavori al cimitero di Forcella

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:

Il sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari hanno effettuato un sopralluogo al cimitero di Forcella, dove sono partiti i lavori per la realizzazione dei nuovi loculi – precisa il comunicato. Lavori che mirano a dare una prima risposta alla cronica carenza dei vani murari destinati alle sepolture – “Si tratta di lavori promessi per anni dalle passate amministrazioni e mai realizzati – sottolineano il primo cittadino e l’assessore ai lavori pubblici – che rientrano in un piano che interesserà anche gli altri cimiteri frazionali; con tali lavori andiamo a dare una prima risposta all’emergenza legata alla carenza di loculi e soprattutto alle necessità dei cittadini – precisa la nota online. Questo è il primo di una serie di cantieri cimiteriali che vedranno la luce nei prossimi giorni e nelle prossime settimane”.

