- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 6, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàTeramo, Lavori alla rete fognaria in Via Gammarana
Attualità

Teramo, Lavori alla rete fognaria in Via Gammarana

- Spazio Pubblicitario 02 -

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Da martedì 27 ottobre, la Ruzzo Reti procederà alla realizzazione dei lavori urgenti lavori di riparazione della rete fognaria lungo via Gammarana, incrocio con via N. Castagna, al fine di evitare il sopraggiungere di condizioni igienico – sanitarie precarie e situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.Si rende necessario, per tutta la durata dell’intervento, il restringimento della carreggiata stradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Verrà comunque garantito il passaggio pedonale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La durata presunta dei lavori, salvo avverse condizioni meteorologiche, è di 5 giorni e comunque fino alla completa rimozione della criticità e al ripristino dello stato dei luoghi.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it