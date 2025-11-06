Teramo, Lavori alla rete fognaria in Via Gammarana

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Da martedì 27 ottobre, la Ruzzo Reti procederà alla realizzazione dei lavori urgenti lavori di riparazione della rete fognaria lungo via Gammarana, incrocio con via N. Castagna, al fine di evitare il sopraggiungere di condizioni igienico – sanitarie precarie e situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.Si rende necessario, per tutta la durata dell’intervento, il restringimento della carreggiata stradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Verrà comunque garantito il passaggio pedonale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La durata presunta dei lavori, salvo avverse condizioni meteorologiche, è di 5 giorni e comunque fino alla completa rimozione della criticità e al ripristino dello stato dei luoghi.

