giovedì, Novembre 6, 2025
Attualità

Teramo, Lavori alla rete idrica della zona della Specola:  domani, mercoledì 22 ottobre chiusura di alcune scuole e asili

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:La Ruzzo Reti S.p.A. ha comunicato che, al fine di consentire il rinnovo della condotta idrica in località  “Specola” di Teramo, dovrà essere interrotta l’erogazione idrica, o che la stessa potrà subire abbassamenti di pressione, domani 22 ottobre 2025 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 nelle frazioni/località di Nepezzano, Piano d’Accio, c.da Scopara, Villa Falchini, Villa Tofo S. Eleuterio, Villa Turri, Chiareto, Villa Ferretti, Saccoccia, Poggio San Vittorino, Poggio Cono, Caprafico, Collurania, Forcella, Specola, c.da S. Egidio e Case Sparse – si apprende dalla nota stampa. Alla luce di quanto sopra, dopo interlocuzione con i dirigenti scolastici interessati, è stata emanata una Ordinanza che dispone il provvedimento di chiusura degli edifici ospitanti la Scuola dell’Infanzia “Piano d’Accio”/Scuola Primaria “Nepezzano” dell’Istituto Comprensivo Teramo 4 “San Nicolò a Tordino” e il Polo Agrario dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Di Poppa Rozzi”, in quanto non sarà possibile assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

