Teramo, Lavori della Ruzzo Reti per la sostituzione di una condotta distributrice: domani, giovedì 16 luglio, chiusi il nido d’infanzia Pinocchio-Anna Ferrante e la secondaria di primo grado D’Alessandro

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In seguito alla comunicazione della Ruzzo Reti S.p.A relativa a un intervento programmato per la sostituzione condotta distributrice, che renderà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua potabile nella giornata di domani, 16 luglio 2026, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 in un’area compresa tra viale Crispi e la zona della Gammarana, il Comune ha disposto la chiusura, per l’intera giornata, della scuola secondaria di primo grado “D’Alessandro” e del nido d’infanzia “Pinocchio – A. Ferrante”.L’intervento della Ruzzo Reti, come comunicato dalla società acquedottistica, interesserà le zone di : viale Crispi dal civico 2 al civico 16; via Aeroporto; via Potito Randi; via Marcozzi; via G. Gentile; via E. Ambrosi; via G. Matteotti; via Gammarana; via A. Romualdi; via De Jacobis; via L. Tripoti; via L. Einaudi; via E. De Nicola; via N. Castagna; via Interamnia – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Teramo . Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it