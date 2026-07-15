- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Luglio 15, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàTeramo, Lavori della Ruzzo Reti per la sostituzione di una condotta distributrice:...
Attualità

Teramo, Lavori della Ruzzo Reti per la sostituzione di una condotta distributrice: domani, giovedì 16 luglio, chiusi il nido d’infanzia Pinocchio-Anna Ferrante e la secondaria di primo grado D’Alessandro

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In seguito alla comunicazione della Ruzzo Reti S.p.A relativa a un intervento programmato per la sostituzione condotta distributrice, che renderà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua potabile nella giornata di domani, 16 luglio 2026, dalle ore 8:00 alle ore 18:00  in un’area compresa tra viale Crispi e la zona della Gammarana, il Comune ha disposto la chiusura, per l’intera giornata, della scuola secondaria di primo grado “D’Alessandro” e del nido d’infanzia “Pinocchio – A. Ferrante”.L’intervento della Ruzzo Reti, come comunicato dalla società acquedottistica, interesserà le zone di : viale Crispi dal civico 2 al civico 16; via Aeroporto; via Potito Randi; via Marcozzi; via G. Gentile; via E. Ambrosi; via G. Matteotti; via Gammarana; via A. Romualdi; via De Jacobis; via L. Tripoti; via L. Einaudi; via E. De Nicola; via N. Castagna; via Interamnia – si apprende dal portale web ufficiale.  

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Teramo . Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it