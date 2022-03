Teramo, Le modifiche al conferimento dei rifiuti covid – 19 

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La Regione Abruzzo ha aggiornato e sostituito le precedenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, alla luce delle indicazioni/linee guida riportate nella nota tecnica dell’Istituto Superiore di Sanità.La nuova disposizione sostanzialmente prevede, per i rifiuti provenienti da abitazioni nelle quali risiedono soggetti positivi al Covid-19, il mantenimento della raccolta differenziata con alcuni accorgimenti. Il ritorno alla differenziazione dei rifiuti anche per i soggetti positivi al covid-19 di fatto fa venire meno la necessità della cosiddetta “raccolta dedicata” attuata fino ad ora – si apprende dal portale web ufficiale. Pertanto, i soggetti positivi possono continuare a differenziare i rifiuti, conferendoli secondo il calendario prestabilito dalla TeAm, con l’accortezza di:conferire tutte le frazioni utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l’altro (della stessa tipologia prevista per la frazione raccolta) o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza; conferire fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per autodiagnosi Covid-19, ecc., in una busta separata e chiusa, prima di introdurli nel sacco dei rifiuti indifferenziati.

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it