Teramo, Le modifiche al traffico per le Celebrazioni del 2 giugno 

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In occasione delle celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica e della cerimonia per l’Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che si terrà il 5 giugno, si renderanno necessarie delle modifiche al traffico veicolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il 2 giugno, a partire dalle 8:00 fino al termine delle celebrazioni, saranno vietati la sosta a tutti i veicoli in Viale Mazzini, nel tratto compreso tra le intersezioni di Via Paolucci e Via Diaz, con pena aggiuntiva della rimozione coatta, e il transito a tutti i veicoli lungo l’intero viale Mazzini. Il 5 giugno, invece, saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, dalle 15:00 alle 21:00, sempre con pena aggiuntiva della rimozione coatta, in piazza del Carmine – si apprende dalla nota stampa. Le relative ordinanze sono pubblicate all’albo pretorio dell’ente –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 20, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it