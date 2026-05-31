- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Giugno 1, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàTeramo, Le modifiche al traffico per le Celebrazioni del 2 giugno 
Attualità

Teramo, Le modifiche al traffico per le Celebrazioni del 2 giugno 

- Spazio Pubblicitario 02 -

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In occasione delle celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica e della cerimonia per l’Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che si terrà il 5 giugno, si renderanno necessarie delle modifiche al traffico veicolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.  Il 2 giugno, a partire dalle 8:00 fino al termine delle celebrazioni, saranno  vietati la sosta a tutti i veicoli in Viale Mazzini, nel tratto compreso tra le intersezioni di Via Paolucci e Via Diaz, con pena aggiuntiva della rimozione coatta, e il transito a tutti i veicoli lungo l’intero viale Mazzini. Il 5 giugno, invece, saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, dalle 15:00 alle 21:00, sempre con pena aggiuntiva della rimozione coatta, in piazza del Carmine – si apprende dalla nota stampa.  Le relative ordinanze sono pubblicate all’albo pretorio dell’ente –   

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 20, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it