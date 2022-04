Teramo, Le parole del Sindaco Gianguido D’Alberto per la commemorazione del terremoto de L’Aquila

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Nella serata di martedì 5 aprile, Gianguido D’Alberto ha commemorato, in due occasioni, l’anniversario del sisma che colpì nel 2009 in particolare il territorio e la città de L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Nella veste di presidente regionale ANCI e specificamente delegato dal Presidente nazionale della stessa Associazione Antonio Decaro, il Sindaco di Teramo ha partecipato alla cerimonia che si è svolta nel capoluogo abruzzese e ai diversi momenti che si sono succeduti nel corso della stessa – viene evidenziato sul sito web. A Teramo, invece, in sintonia con molte altre città, si è soffermato nel cuore cittadino, nelle adiacenze della sede municipale di Piazza Orsini, da dove ha brevemente reso omaggio alle vittime del sisma – si apprende dal portale web ufficiale.

