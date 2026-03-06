- Spazio Pubblicitario 01 -
Politica

Teramo, Lega in piazza a sostegno del Sì al Referendum sulla giustizia: – domani gazebo lungo il corso San Giorgio

La Lega sarà di nuovo in piazza questo weekend con gazebo a sostegno del Sì al Referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. Il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Vincenzo D’Incecco, sottolinea l’importanza di questa iniziativa come occasione di dialogo con i cittadini per spiegare le ragioni di una riforma necessaria a rendere il sistema giudiziario più efficiente, equo e vicino alle esigenze del Paese.

Le attività informative si svolgeranno nelle province di L’Aquila, Chieti e Teramo. Sabato 7 e domenica 8 marzo, saranno presenti gazebo informativi nelle seguenti località:
Provincia L’Aquila: Sabato ad Avezzano (piazza Risorgimento) dalle 18 alle 20 e Domenica ancora ad Avezzano (piazza Risorgimento) dalle 18 alle 20.
Provincia Chieti: Sabato a Francavilla al Mare (piazza Sirena) dalle 16.30 alle 18.30 e Domenica a Francavilla al Mare (piazza Sant’Alfonso c/o Asterope), Gissi (corso Remo Gaspari), Lanciano (corso Trento e Trieste), Ortona (corso Vittorio Emanuele) e Torino di Sangro (piazza Martiri della Libertà) in diversi orari.
Provincia Teramo: Sabato ad Alba Adriatica (lungomare Marconi c/o Bar da Galli) dalle 9 alle 13 e Domenica a Teramo (corso San Giorgio c/o angolo via Forti) dalle 9.30 alle 12.30.

La Lega ribadisce l’importanza di questo Referendum come un’opportunità per migliorare il sistema giudiziario italiano e invita i cittadini a partecipare alle iniziative in programma questo weekend e anche nel prossimo.

