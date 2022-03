Teramo, Lo sportello per la pace aperto dalle 15.30 alle 19.00

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il centro di raccolta, allestito in un magazzino dell’ex Villeroy, continua ad essere aperto dalle 15.30 alle 19.00. Ogni aggiornamento sugli orari e sui giorni di apertura sarà comunicato sulla pagina Facebook dell’associazione Kerjgma e sui social del Comune di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. I volontari dell’associazione, che insieme al Comune hanno promosso la raccolta di beni di prima necessità da donare alle popolazioni e ai territori colpiti dalla guerra, hanno inoltre lanciato un appello per la donazione di un muletto, a motore o anche elettrico, necessario per velocizzare il carico rapido dei Tir utilizzati per trasportare i prodotti.Ricordiamo che tutti i prodotti donati devono essere sistemati in scatoloni ben chiusi con il nastro adesivo e con l’indicazione del contenuto – Non possono essere accettati, per esigenze di trasporto, sacchi di vario genere, ad eccezione di quelli utilizzati per coperte, trapunte, materassi o cuscini, che devono comunque chiusi in maniera adeguata – si legge sul sito web ufficiale.

