Teramo, Lo sviluppo del turismo in bici elettrica; patto tra 26 Comuni

Il rilancio dei territori attraverso l’ecosostenibilità e la valorizzazione dei prodotti tipici locali attraverso la realizzazione di un percorso ciclabile in un sistema regionale ed extraregionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo l’obiettivo di Magic Italy’s Centre, progetto finanziato con circa 4 milioni di euro a valere sul PNRR complementare sisma, che vede Teramo capofila e che coinvolge altri 25 comuni, 5 province e 3 regioni del cratere sismico – recita il testo pubblicato online. Il progetto vede in Confesercenti l’ente motore con il coinvolgimento di numerosi partner tra associazioni e portatori di interesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Due i tronconi del finanziamento: West che vedrà l’avvio a fine agosto e East i cui tempi sono legati agli aspetti burocratici.L’obiettivo è di sviluppare le potenzialità del turismo in bici elettronica – si legge sul sito web ufficiale. Partner sono Confesercenti e CoPE; i Comuni coinvolti sono: Teramo, L’Aquila, Campotosto, Montereale, Scoppito, Castel del Monte, Capestrano, Navelli, Collarmele, Fossa, Poggio Picenze, San Demetrio Ne’ Vestini, Lucoli, Ovindoli, Tornimparte, Amatrice, Acquasanta Terme, Torre De’ Passeri, Colledara, Campli, Valle Castellana, Cortino, Civitella Del Tronto, Pietracamela, Castelli, Rocca Santa Maria – si apprende dal portale web ufficiale.

