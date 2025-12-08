Teramo, Luisa Regimenti riceve cittadinanza onoraria da Fano Adriano

Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Sicurezza Urbana, alla Polizia Locale, agli Enti Locali e all’Università della Regione Lazio, ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Fano Adriano. La cerimonia si è svolta presso le Officine del Gran Sasso e Regimenti ha espresso la sua profonda gratitudine al Sindaco Luigi Servi, al Consiglio Comunale e alla comunità locale per questo prestigioso riconoscimento.

In occasione dell’evento, Regimenti ha dichiarato: «Ricevere la cittadinanza onoraria significa essere accolti ufficialmente in questa storia, farne parte in modo pieno, consapevole e riconosciuto». Questo legame, ha continuato l’assessore, è ancor più significativo poiché rappresenta una connessione plurisecolare tra Fano Adriano e la sua famiglia.

Regimenti ha promesso di portare il nome di Fano Adriano in tutte le sue azioni politiche, sottolineando l’importanza di far conoscere le bellezze e le tradizioni del territorio. Ha affermato: «Fano Adriano sarà sempre al centro del mio impegno politico, a Roma come ovunque, per diffondere la cultura fanese e aiutare la comunità locale».

In chiusura, Regimenti ha evidenziato il suo forte senso di appartenenza, definendosi una “ambasciatrice” della terra che ha sempre sentito come sua.