lunedì, Dicembre 8, 2025
Teramo, Luisa Regimenti riceve cittadinanza onoraria da Fano Adriano
Attualità

Teramo, Luisa Regimenti riceve cittadinanza onoraria da Fano Adriano

Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Sicurezza Urbana, alla Polizia Locale, agli Enti Locali e all’Università della Regione Lazio, ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Fano Adriano. La cerimonia si è svolta presso le Officine del Gran Sasso e Regimenti ha espresso la sua profonda gratitudine al Sindaco Luigi Servi, al Consiglio Comunale e alla comunità locale per questo prestigioso riconoscimento.

In occasione dell’evento, Regimenti ha dichiarato: «Ricevere la cittadinanza onoraria significa essere accolti ufficialmente in questa storia, farne parte in modo pieno, consapevole e riconosciuto». Questo legame, ha continuato l’assessore, è ancor più significativo poiché rappresenta una connessione plurisecolare tra Fano Adriano e la sua famiglia.

Regimenti ha promesso di portare il nome di Fano Adriano in tutte le sue azioni politiche, sottolineando l’importanza di far conoscere le bellezze e le tradizioni del territorio. Ha affermato: «Fano Adriano sarà sempre al centro del mio impegno politico, a Roma come ovunque, per diffondere la cultura fanese e aiutare la comunità locale».

In chiusura, Regimenti ha evidenziato il suo forte senso di appartenenza, definendosi una “ambasciatrice” della terra che ha sempre sentito come sua.

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it