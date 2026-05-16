Teramo, Lunedì 18 e martedì 19 maggio, nel decennale della scomparsa di Marco Pannella, due eventi dedicati alla sua memoria

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Due appuntamenti dedicati alla memoria di Marco Pannella, nel decennale della sua scomparsa – si apprende dal portale web ufficiale. Sono quelli co-organizzati dal Partito Radicale e dal Comune di Teramo per lunedì 18 e martedì 19 maggio, in ricordo del leader radicale scomparso il 19 maggio 2016.A co-organizzarli il Partito Radicale e il Comune di Teramo, uniti dalla volontà di mantenere la viva la memoria di un uomo e di un politico che ha rappresentato l’emblema delle più importanti battaglie per i diritti civili nel nostro Paese – Il primo appuntamento è per lunedì 18 maggio, alle ore 19:00, nella sala Ipogea di piazza Garibaldi con la presentazione del libro “Pazzi di libertà”, dedicato all’impegno politico e civile di Marco Pannella, con un saggio biografico di Francesco Merlo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il volume sarà pubblicato il 19 maggio, in occasione del decennale della morte di Pannella, dal quotidiano Il Centro e alla presentazione parteciperanno, il direttore del quotidiano abruzzese Luca Telese, l’editorialista di Repubblica Francesco Merlo, il giornalista Carlo Romeo, la compagna di Marco Pannella, la dottoressa Mirella Parachini, il consigliere generale del Partito Radicale Ariberto Grifoni, l’ex parlamentare ed ex Garante dei detenuti della Regione Piemonte Bruno Mellano, il coordinatore dell’Associazione Marco Pannella di Torino Sergio Rovasio – riporta testualmente l’articolo online. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ad aprire l’appuntamento, il saluto del Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, dell’Assessore al Sociale e alla Cultura Stefania Di Padova, del Presidente della Provincia Camillo D’Angelo – riporta testualmente l’articolo online. Le iniziative in ricordo del leader radicale proseguiranno poi nella mattinata del 19 maggio, quando alle 9.15, al cimitero di Cartecchio, si svolgerà una breve cerimonia davanti alla tomba del leader radicale, alla quale presenzieranno il primo cittadino, parenti, amici di Pannella e diversi esponenti del partito radicale che hanno condiviso con lui il percorso politico – Ad aprire la cerimonia sarà l’intervento del Sindaco, al qual seguirà la lettura di alcuni brani tratti dai testi scritti da Marco Pannella – si apprende dal portale web ufficiale. “Abbiamo sposato con convinzione la volontà del Partito Radicale di ricordarlo nella sua città d’origine, collaborando all’organizzazione di questi due appuntamenti – aggiunge la nota pubblicata. Marco Pannella ha infatti rappresentato uno straordinario esempio di passione civile, lungimiranza politica, libertà e coraggio, coniugando l’alto profilo internazionale con solide radici teramane – sottolinea il primo cittadino – quelle radici che non ha mai dimenticato, mantenendo sempre un rapporto intenso con questa città. Quella città da dove sono partite le sue battaglie e dove negli anni ‘90 fu eletto consigliere comunale, diventando protagonista di una straordinaria stagione politica – si legge sul sito web ufficiale. Una città che non ha mai dimenticato questo suo figlio, al quale ha intitolato il tratto di strada che va dalla rotonda della Madonna delle Grazie all’inizio di ponte San Ferdinando, e che oggi vuole ricordarlo con questi due appuntamenti”. “I due appuntamenti del 18 e del 19 maggio rappresentano un’importante occasione per rendere omaggio a un protagonista della storia democratica italiana, profondamente legato alla nostra città e che ha sempre posto al centro del dibattito pubblico i diritti, le libertà individuali e la partecipazione civile – commenta l’Assessore al Sociale e alla Cultura Stefania Di Padova – Per questo come Amministrazione abbiamo sempre ritenuto doveroso custodire e valorizzare questa memoria, trasmettendola soprattutto alle nuove generazioni – aggiunge la nota pubblicata. E questi due appuntamenti vanno proprio in quella direzione”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Teramo . Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it