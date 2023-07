Teramo, Lunedì 31 luglio, seduta del  Consiglio Comunale

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Lunedì 31 luglio, alle ore 16.00 presso l’Auditorium del Parco della Scienza, si terrà la riunione del Consiglio Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La seconda convocazione è fissata per mercoledì 2 agosto alle ore 10:00. GLi argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico 2023-2028; 2. assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, d.lgs. n. 267/2000 e applicazione dell’avanzo di amministrazione esercizio 2022 (art. 187, comma 2, d.lgs. n. 267/2000); 3. parere, ai sensi dell’art. 8 comma 7 – lr 18/1983 e s.m.i., alla variante delle NTA dell’agglomerato industriale di Sant’Atto, quale variante al vigente P.T.C.P. qualificata come Piano d’area del P.T.C.P. con l’introduzione dell’art. 24bis; 4. parcheggio pluripiano Ospedale Mazzini – approvazione schema di convenzione per rilascio di permesso di costruire in completamento e variante; 5. mozione consiliare intitolazione Via alla prof.ssa Ernesta Cerulli.

La seduta si svolgerà in presenza ed aperta al pubblico e sarà trasmessa trasmessa via streaming: https://teramo – consiglicloud.it/home

