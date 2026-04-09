Teramo Mare: Progetto IV Lotto sospeso per rischio alluvioni a Piane Tordino

Si trasmette il comunicato di cui all’oggetto, con preghiera di pubblicazione.

EVENTI METEO APRILE 2026 – TERRENI INVASI DALL’ACQUA A PIANE TORDINO FERMIAMO IL PROGETTO DEL IV LOTTO DELLA TERAMO MARE

Il territorio di Roseto è stato fortemente colpito dagli eventi meteorologici degli ultimi giorni, con la zona di Piane Tordino che ha subito ulteriori fenomeni di erosione. Questi ultimi si aggiungono a quelli registrati nel 2011 e nel 2017, determinando cedimenti dell’argine del fiume e l’invasione dell’acqua in molti terreni coltivati. Una situazione che conferma il forte rischio alluvionale della zona, come indicato nel nuovo PSDA approvato nel 2025 e nel piano di Emergenza comunale.

Il IV lotto della Teramo Mare, il cui tracciato è proprio a ridosso del fiume Tordino, sta suscitando preoccupazione tra i consiglieri comunali. “Pensiamo che dopo gli eventi metereologici degli ultimi giorni sia ancora più necessaria una riflessione, soprattutto da parte di ANAS e Regione Abruzzo”, ha dichiarato la consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti.

Il progetto del IV lotto della Teramo Mare, oltre a essere oggetto di critiche per la sua vicinanza al fiume Tordino e per presunte violazioni di vincoli paesaggistici, ambientali ed emergenziali, è stato definito come un vero e proprio scempio del territorio. I consiglieri di vari gruppi politici si sono uniti per chiedere al Commissario Straordinario ANAS e al presidente della regione Abruzzo di fermare il progetto, evidenziando la pericolosità e l’inutilità dell’opera.

“Il tracciato proposto da Anas”, ha specificato la consigliera Ciancaione, “oltre a non risolvere i problemi del traffico, rappresenta un pericolo per la viabilità e per i terreni agricoli della zona di Piane Tordino. Inoltre, comporterebbe un dispendio di fondi pubblici considerevole, che potrebbero essere invece destinati al ripristino di frane, ponti e strade danneggiate dalla recente ondata di maltempo”.

Il gruppo consiliare Liberi Progressisti, composto da MoVimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito della Rifondazione Comunista, Un’Altra Idea di Roseto, Roseto Progressista e Coraggiosa, sta lavorando su varie azioni per contrastare la realizzazione del IV lotto della Teramo Mare. Tra queste, anche un’interrogazione all’On.le Daniela Torto, capogruppo M5S Commissione bilancio della Camera dei Deputati, per mettere in luce le criticità e rischi legati a questo progetto infrastrutturale.

La comunità rosetana si unisce nella richiesta di attenzione e cautela da parte delle autorità competenti, al fine di evitare ulteriori danni e sprechi di risorse inutili.