- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 12, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaTeramo, Marilena Rossi critica il concerto di Sfera Ebbasta per Natale
Politica

Teramo, Marilena Rossi critica il concerto di Sfera Ebbasta per Natale

- Spazio Pubblicitario 02 -

Marilena Rossi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, esprime il suo profondo sconcerto e seria preoccupazione per la decisione dell’amministrazione comunale di Teramo di includere un concerto dell’artista Sfera Ebbasta nel calendario degli eventi natalizi della città. Nel comunicato, Rossi sottolinea come questa scelta sia “difficilmente comprensibile”, considerando che diversi testi dell’artista contengono contenuti espliciti e volgari, spesso offensivi nei confronti delle donne. Secondo l’esponente politico, i brani di Sfera Ebbasta veicolano messaggi incoerenti con i valori di parità, rispetto reciproco e dignità femminile che le istituzioni dovrebbero promuovere, specialmente in un periodo natalizio tradizionalmente dedicato alla famiglia e alla serenità. Rossi ricorda come Teramo abbia storicamente mostrato sensibilità verso i temi dell’uguaglianza e del rispetto delle donne, e si rammarica del fatto che il Sindaco, proclamatosi paladino di tali valori, stia dando spazio a un messaggio culturale opposto. “Ritengo doveroso interrogarsi sull’impatto educativo che scelte di questo tipo possono avere sulle giovani generazioni”, continua Rossi, aggiungendo che i giovani meritano modelli positivi coerenti con i principi della comunità teramana. Infine, invita l’amministrazione comunale a riconsiderare la sua decisione e a sostituire il concerto di Sfera Ebbasta con iniziative più rispettose della storia e dell’identità culturale della città.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it