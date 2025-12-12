Teramo, Marilena Rossi critica il concerto di Sfera Ebbasta per Natale

Marilena Rossi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, esprime il suo profondo sconcerto e seria preoccupazione per la decisione dell’amministrazione comunale di Teramo di includere un concerto dell’artista Sfera Ebbasta nel calendario degli eventi natalizi della città. Nel comunicato, Rossi sottolinea come questa scelta sia “difficilmente comprensibile”, considerando che diversi testi dell’artista contengono contenuti espliciti e volgari, spesso offensivi nei confronti delle donne. Secondo l’esponente politico, i brani di Sfera Ebbasta veicolano messaggi incoerenti con i valori di parità, rispetto reciproco e dignità femminile che le istituzioni dovrebbero promuovere, specialmente in un periodo natalizio tradizionalmente dedicato alla famiglia e alla serenità. Rossi ricorda come Teramo abbia storicamente mostrato sensibilità verso i temi dell’uguaglianza e del rispetto delle donne, e si rammarica del fatto che il Sindaco, proclamatosi paladino di tali valori, stia dando spazio a un messaggio culturale opposto. “Ritengo doveroso interrogarsi sull’impatto educativo che scelte di questo tipo possono avere sulle giovani generazioni”, continua Rossi, aggiungendo che i giovani meritano modelli positivi coerenti con i principi della comunità teramana. Infine, invita l’amministrazione comunale a riconsiderare la sua decisione e a sostituire il concerto di Sfera Ebbasta con iniziative più rispettose della storia e dell’identità culturale della città.