Teramo, Martedì 21 marzo, seduta del Consiglio Comunale

Martedì 21 marzo, con inizio alle ore 08:30 presso l'Auditorium del Parco della Scienza si terrà una nuova seduta del Consiglio Comunale. La seconda convocazione è fissata per venerdì 24 marzo 2023 alle ore 10:30. La riunione del Consiglio Comunale sarà in seduta pubblica, trasmessa via streaming: https://teramo.consiglicloud.it/home. Gli argomenti all'Ordine del Giorno sono i seguenti:

1. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 2. Quantità e qualità delle aree 2023; 3. Approvazione del documento di inquadramento per l’attuazione dei programmi unitari d’intervento ( PUI); 4. Approvazione modifica all’art XII.1 – zone di tutela delle nta del prg, ai sensi dell’articolo n. 33 della l.r. 18/83 come modificata dalla l. R. N. 29 del 13/10/2020; 5. Realizzazione area attrezzata privata per rimessaggio autocarri in località Carapollo ai sensi dell’art.8 DPR 17 settembre 2010 n.160 in variante al PRG; 6. Modifiche al Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni; 7. Approvazione Regolamento comunale per la consultazione e il rilascio di copie delle liste elettorali; 8. Ordine del Giorno: sostegno alle iniziative contro il cibo sintetico promosso dalla Coldiretti; 9. Ordine del giorno: sostegno alle donne afgane promosso dall’ANCI nazionale; 10. P. 3126/2022 de d. M. / Comune di Teramo – esecuzione sentenza n. 480/2022 del Giudice di Pace di Teramo – riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio; 11. P. 3228 l’A. S.r.l. / Comune di Teramo – esecuzione sentenza n. 200/2022 della Commissione Tributaria provinciale di Teramo – riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio; 12. P. 2828/2022 R. di S. Soc. Coop. Onlus / Comune di Teramo – esecuzione sentenza n.350/2022 del T.A.R. Abruzzo sez. L’aquila – riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio; 13. P. 30/2023 C.I. In qualità di erede di F.T. / Comune di Teramo – esecuzione sentenza n. 103/2022 della Commissione Tributaria regionale di L’Aquila- riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio; 14. P. 2712/2022 R.R.S.p.a – viene evidenziato sul sito web. , C.A., F.A. e G.A. – esecuzione sentenza n. 444/2022 del Tribunale di L’Aquila sez. specializzata in materia di impresa – riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online.

