Teramo, Martedì 30 giugno, alle ore 15:00 seduta del Consiglio Comunale dedicata alle interrogazioni

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Martedì 30 giugno 2026 e mercoledì 1° luglio 2026 sono previste due sedute di consiglio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Martedì 30, alle ore 15.00 si terrà la riunione mensile riservata alla Interpellanze e interrogazioni.Mercoledì 1° luglio, alle ore 10:00, in 2° convocazione, il Consiglio si riunirà per la trattazione dei seguenti argomenti rimasti da trattare dalla seduta del 25 giugno:1) ESECUZIONE SENTENZA N. 1473/2025 DEL TRIBUNALE DI TERAMO – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 C. 1 LETT. a) D. LGS. 267/2000 IN FAVORE DELL’AVENTE DIRITTO;2) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 C. 1 LETT. a) D. LGS. 267/2000 IN FAVORE DELL’AVENTE DIRITTO;3) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT. a) D. Lgs 267/2000 194 TUEL – PAGAMENTO SOMMA A TITOLO DI SPESE LEGALI – € 5.828,64;4) GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI TERAMO E LA CITTÀ ISRAELIANA RISHON LE ZION. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA;5) SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI;6) SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA;7) ORDINE DEL GIORNO DELLA CONSIGLIERA C. VALENTINA PAPA: PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE REGOLAMENTO EX LEGGE N. 199 DEL 2025 PER ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI;8) MOZIONE DEL CONSIGLIERE C. LUCA CORONA: PER LA DOTAZIONE DEL DISPOSITIVO A IMPULSO ELETTRICO (TASER) AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TERAMO.Le sedute si svolgeranno in presenza, presso l’Auditorium del Parco della Scienza, aperte al pubblico, e verranno trasmesse in diretta streaming: https://teramo – riporta testualmente l’articolo online. consiglicloud.it/home – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it