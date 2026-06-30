- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Giugno 30, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàTeramo, Martedì 30 giugno, alle ore 15:00 seduta del Consiglio Comunale dedicata...
Attualità

Teramo, Martedì 30 giugno, alle ore 15:00 seduta del Consiglio Comunale dedicata alle interrogazioni

- Spazio Pubblicitario 02 -

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Martedì 30 giugno 2026 e mercoledì 1° luglio 2026 sono previste due sedute di consiglio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.  Martedì 30, alle ore 15.00 si terrà la riunione mensile riservata alla Interpellanze e interrogazioni.Mercoledì 1° luglio, alle ore 10:00, in 2° convocazione, il Consiglio si riunirà per la trattazione dei seguenti argomenti rimasti da trattare dalla seduta del 25 giugno:1) ESECUZIONE SENTENZA N. 1473/2025 DEL TRIBUNALE DI TERAMO – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 C. 1 LETT. a) D. LGS. 267/2000 IN FAVORE DELL’AVENTE DIRITTO;2) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 C. 1 LETT. a) D. LGS. 267/2000 IN FAVORE DELL’AVENTE DIRITTO;3) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT. a) D. Lgs 267/2000 194 TUEL – PAGAMENTO SOMMA A TITOLO DI SPESE LEGALI – € 5.828,64;4) GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI TERAMO E LA CITTÀ ISRAELIANA RISHON LE ZION. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA;5) SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI;6) SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA;7) ORDINE DEL GIORNO DELLA CONSIGLIERA C. VALENTINA PAPA: PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE REGOLAMENTO EX LEGGE N. 199 DEL 2025 PER ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI;8) MOZIONE DEL CONSIGLIERE C. LUCA CORONA: PER LA DOTAZIONE DEL DISPOSITIVO A IMPULSO ELETTRICO (TASER) AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TERAMO.Le sedute si svolgeranno in presenza, presso l’Auditorium del Parco della Scienza, aperte al pubblico, e verranno trasmesse in diretta streaming: https://teramo – riporta testualmente l’articolo online. consiglicloud.it/home – si apprende dalla nota stampa.      

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it