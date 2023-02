Teramo, Mercoledì 15 febbraio, incontro sul PUI con gli  ordini professionali 

- Advertisement -

Teramo

Organizzato dall’amministrazione comunale, si terra’ mercoledì prossimo, 15 febbraio alle ore 10.00 presso il Castello della Monica, un incontro con le associazioni di categoria e I portatori d’interesse sulla proposta per il Documento d’Inquadramento per l’attuazione dei Programmi Unitari d’Intervento ( P.U.I) e l’avvio della nuova variante generale al P.R.G. Interverranno i consulenti Prof. Arch. Marco D’Annuntis e Prof.ssa Arch. Rosalba D’Onofrio dell’Università di Camerino – recita il testo pubblicato online. Sono stati invitati a partecipare gli ordini professionali di Architetti, Ingegneri, Geometri, dottori Agronomi e Forestali, Commercialisti, Geologi, oltre ad ANCE, API, ANIEM.

L’opportunità di cogliere e di rafforzare alcuni contesti di trasformazione originati dalla ricostruzione post sisma e dagli interventi programmati con il Piano Nazionale PNRR, hanno suggerito all’Amministrazione Comunale di dotarsi di un nuovo “Documento di Inquadramento per l’attuazione dei Programmi Unitari d’Intervento”(PUI), anche ai fini di una più aggiornata e attenta valutazione di nuove proposte di rigenerazione, trasformazione e sviluppo della città e del territorio comunale – Questi obiettivi vengono perseguiti confermando la volontà di non incrementare il consumo di suolo e di garantire il riordino e la razionalizzazione del disegno urbanistico del sistema insediativo – Così, le nuove proposte dovranno garantire un riequilibrio tra le aree forti e quelle deboli del territorio comunale dal punto di vista del mercato immobiliare, rafforzare lo sviluppo nelle aree più dinamiche e arginare i processi di spopolamento e di abbandono – Tale documento potrà costituire una prima tappa di avvicinamento alla variante generale al PRG, auspicata nel DUP 2022-2024. L’incontro di mercoledì costituisce l’avvio di un percorso che porterà nei prossimi mesi a programmare ulteriori attività di condivisione e di confronto sui temi fondanti per il futuro della città e del suo territorio – recita il testo pubblicato online.

