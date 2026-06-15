Teramo, Mercoledì 17 giugno, il trattamento straordinario di disinfestazione nel territorio invaso da cavallette

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune: Mercoledì 17 giugno prossimo, dalle ore 05.00, verrà effettuato un trattamento straordinario di DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI INFESTANTI. L’intervento, coordinato dal Vice Commissario della polizia locale Vincenzo Calvarese, sarà eseguito nelle seguenti frazioni del territorio comunale di TERAMO: -Chiareto – Villa Turri – Sant’ Atto – aggiunge testualmente l’articolo online. PRECAUZIONALMENTE SI RACCOMANDA DI:·Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento – aggiunge testualmente l’articolo online. ·Tenere le finestre chiuse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ·Tenere gli animali domestici riparati.·Evitare di stendere la biancheria – viene evidenziato sul sito web. · Evitare parcheggi di autovettura o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione – si apprende dalla nota stampa.
Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it