giovedì, Novembre 6, 2025
Attualità

Teramo, Misteri da risolvere, giochi, musica e letture: il programma per Halloween 

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:Letture, laboratori, misteri da risolvere in un viaggio tra le opere d’arte, musica e spettacoli di magia – si legge sul sito web ufficiale. È un programma ricco di appuntamenti quello di Halloween a Teramo, per due  pomeriggi dedicati soprattutto ai più piccoli tra giochi e attività didattiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il primo evento si svolgerà mercoledì 29, con inizio alle 18:00, nei locali dello Spazio Multiculturale Ca – si legge sul sito web ufficiale. Fé a San Nicolò con “Lir…ividi”, con letture e laboratori creativi che coinvolgeranno i bimbi e le loro famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.  Il 31, invece, sono previsti due appuntamenti: il primo, in Pinacoteca Civica, con l’escape room “Enigmi d’arte”, che vedrà i partecipanti sfidarsi in un percorso di conoscenza del patrimonio artistico della città e delle mostre ospitate all’interno del Polo, con turni differenziati per bambini e ragazzi. A chiudere la giornata, con inizio alle 16:00, la seconda edizione di “Halloween in Villa”, che si svolgerà alla villa comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale.  La manifestazione, organizzata dall’Associazione “Latinoamerica Unida” con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Teramo, oltre che del BIM e il contributo di numerose realtà locali, trasformerà ancora una volta la centralissima infrastruttura verde in un vero e proprio percorso magico, con diverse postazioni disseminate lungo la villa in cui i bimbi e le loro famiglie potranno assistere agli spettacoli previsti nonché prendere parte alle diverse attività che saranno organizzate per l’occasione, quali trucca bimbi, giochi, spettacoli.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it

 

