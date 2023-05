Teramo, Modifica sperimentale della dislocazione dei posteggi  del mercato settimanale

- Advertisement -

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Con una apposita ordinanza, è stata adottata, in via sperimentale, una modifica dell’attuale dislocazione dei posteggi del mercato settimanale, nell’area del piazzale Madonna delle Grazie – si apprende dalla nota stampa. La finalità, oltre al recupero di stalli per la sosta, è di favorire parcheggi più funzionali alle attività mercatali stesse – Il provvedimento, assunto di concerto con ConfCommercio e Confesercenti, verrà applicato già nella giornata di domani, sabato 13 maggio – riporta testualmente l’articolo online.

L’Atto dispone che sia modificato l’orario del divieto di sosta e di transito come segue: • divieto di sosta e transito su Via Bianco e Piazza Madonna delle Grazie con orario limitato dalle ore 05:00 alle ore 08:30 (attuale 05:00 / 15:00), con la sola esclusione degli ambulanti titolari di posteggio regolarmente autorizzati. • nella fascia oraria prevista per il mercato settimanale, nell’area di parcheggio di Via Cesare Beccaria e di Piazzale Madonna delle Grazie, e nello specifico nella zona frontale il Santuario di Madonna delle Grazie, è ripristinata, dopo le ore 8:30, la possibilità di usufruire degli stalli di sosta a pagamento con ingresso e uscita da Via Cesare Beccaria – si apprende dal portale web ufficiale.

