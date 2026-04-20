Teramo, Modifiche al traffico per un trasporto eccezionale in via Cona

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:L’ufficio traffico informa che la serata di lunedì 20 aprile, in concomitanza con un trasporto eccezionale per lospostamento di un trasformatore AT/MT nell’ambito del progetto di delocalizzazione della cabinaprimaria Enel di via Cona, a partire dalle 21:30 circa la stessa via sarà chiusa al transito e alla sosta finoal termine delle operazioni (indicativamente intorno alle ore 23:00) nel tratto compreso tra ViaBafile e Via Montorio – I percorsi alternativi consigliati sono: Lotto Zero per il traffico di attraversamento e per il trasportopubblico locale extraurbano; via Bafile – via Montorio per il traffico locale – si apprende dalla nota stampa. Per quanto riguarda il TPL urbano, la penultima corsa della linea 1 transiterà regolarmente alle21.25 in direzione Cona e alle 21:30 in direzione centro, mentre l’ultima corsa della medesimalinea, quella delle 22:00 proveniente da Colleatterrato, terminerà il servizio alle ore 22:14 in PiazzaGaribaldi senza effettuare la fermata in Via Cona – Via dei Melograni.L’ordinanza è pubblicata all’albo pretorio dell’ente – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it