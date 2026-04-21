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Eventi e Cultura

Teramo, MoonJune Festival: un’esplosione di musica e arte da non perdere

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Il festival musicale MoonJune 2026 si avvicina e il programma è finalmente stato definito. L’annuncio è stato dato tramite un comunicato stampa inviato dall’Associazione Culturale Music by Eder, che organizza l’evento.

Il cartellone definitivo e il programma dettagliato sono stati resi disponibili per il pubblico e i fan della musica non vedono l’ora di partecipare a questo evento. Il fondatore dell’associazione, Emiliano Di Serafino, noto anche come Eder, si è detto entusiasta di poter presentare un programma così ricco e variegato.

Il festival si terrà presso la Via Alfonso Cipollone, 44 a Teramo e sarà un’occasione unica per gli amanti della musica di assistere a performance di talentuosi artisti. L’associazione ha reso disponibili i contatti per eventuali interviste con gli artisti, previamente concordate.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Culturale Music by Eder tramite telefono o email.
Il sito web ufficiale dell’evento è www.musicbyeder.com, dove è possibile trovare ulteriori dettagli sul MoonJune 2026.

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