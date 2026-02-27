Teramo, morto per meningite: via alla profilassi

Un uomo residente a Bellante è deceduto a causa di una meningite fulminante. Il decesso è avvenuto due giorni fa, il 24 febbraio, poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Omero.

L’Asl di Teramo ha comunicato di aver attivato tempestivamente il protocollo sanitario previsto in questi casi, avviando le misure di profilassi per le persone che hanno avuto contatti stretti con il paziente. L’assunzione di antibiotico, viene precisato, è indicata esclusivamente per chi è stato esposto a rapporti prolungati e ravvicinati con la persona sintomatica prima del decesso.

L’azienda sanitaria ricorda inoltre che la meningite si trasmette tramite contatti stretti e prolungati attraverso secrezioni respiratorie, come saliva, starnuti o colpi di tosse. Dopo la morte non vi sarebbe rischio di trasmissione, anche in ambito di camera mortuaria o durante l’ultimo saluto, fermo restando il rispetto delle normali precauzioni previste per il personale addetto.

Secondo quanto riferito, non sussistono motivi di allarme per la popolazione.