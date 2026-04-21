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Eventi e Cultura

Teramo, mostra “Non si può morire per un dollaro” apre domani nella biblioteca Diocesana

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Si apre domani, mercoledì 22 aprile, a Teramo la mostra del Csv Abruzzo Ets “Non si può morire per un dollaro”, che resterà esposta fino al 29 aprile. La presentazione è in programma domani, mercoledì 22 aprile, alle 10, nella biblioteca Diocesana, in via San Berardo, 22 a Teramo.

All’evento interverranno Roberto D’Addario, curatore della mostra; Antonino Macera, presidente Bcc dell’Adriatico teramano; Anna D’Eustacchio, Caritas diocesana Teramo-Atri; e, per il Csv Abruzzo, Casto Di Bonaventura, presidente, e Marco Massetti, capo delegazione territoriale di Teramo.

L’esposizione sarà allestita, fino al 29 aprile, nella Sala espositiva comunale, via Nicola Palma, 16, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sono disponibili in allegato alcune foto e video per tv e siti internet.

L’iniziativa, che prende forma grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio, si propone di sensibilizzare il pubblico su tematiche sociali importanti e attuali.

Per ulteriori informazioni e dettagli, si rimanda al comunicato stampa allegato.

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