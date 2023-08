Teramo, Nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 agosto, disinfestazione del territorio

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Nella notte compresa tra lunedì 7 e martedì 8 agosto, a partire dalle ore 22.30, verrà effettuato il trattamento di disinfestazione adulticida nel territorio comunale di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Precauzionalmente si raccomanda di: • non sostare in ambienti aperti, durante e dopo il trattamento; • tenere le finestre chiuse; • tenere gli animali domestici riparati; • evitare di stendere la biancheria; • evitare parcheggi di autovettura o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione – si apprende dalla nota stampa.

In caso di maltempo, il trattamento non effettuato verrà riprogrammato e svolto in data successiva, che sarà opportunamente comunicata – si apprende dal portale web ufficiale.

