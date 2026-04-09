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Teramo, Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, disinfestazione del territorio

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Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:Nella notte compresa tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, a partire dalle ore 22.00 verrà effettuato, nel territorio comunale di Teramo, il trattamento di disinfestazione contro insetti alati. In via precauzionale, si raccomanda di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, tenere porte e finestre chiuse, animali domestici riparati, evitare di stendere la biancheria e di parcheggiare  autovetture ed altri mezzi in maniera che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In caso di maltempo, il trattamento verrà riprogrammato – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it

 

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