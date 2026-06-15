Teramo, Notte dei Serpenti: le prove a Teramo, dal 4 al 19 luglio

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Dal 4 al 19 luglio la Città di Teramo diventerà il palcoscenico diffuso delle prove e delle attività che porteranno all’appuntamento con “La Notte dei Serpenti”, l’evento ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi e realizzato con il finanziamento della Regione Abruzzo, in collaborazione con il Consiglio Regionale e il Comune di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Evento che quest’anno, grazie ad una collaborazione avviata da tempo tra l’Amministrazione Comunale e il Maestro Melozzi, che ha sempre mantenuto un forte legame con la sua città, vedrà un importante contributo anche del Comune di Teramo, nell’ambito del percorso di valorizzazione del territorio e delle eccellenze teramane avviato in questi anni.La novità è stata ufficializzata questo pomeriggio nella splendida cornice del Castello della Monica dal Sindaco Gianguido D’Alberto e dal Maestro Enrico Melozzi, che hanno ricordato come in realtà il rapporto tra Teramo e “La Notte dei Serpenti” risalga alla nascita della manifestazione – Fu proprio Teramo, infatti, nel 2023, ad ospitare le prove della prima edizione dell’evento – Per quanto riguarda l’edizione 2026, in particolare, dal 4 al 19 luglio Teramo sarà teatro di quindici giornate di grande fermento, in cui il Maestro e la sua squadra effettueranno le prove della “Notte dei Serpenti” in modo aperto e diffuso in diversi spazi e luoghi della città – che nei prossimi giorni saranno illustrati nel dettaglio – con la serata conclusiva prevista in piazza Martiri, nel cuore di Teramo – recita il testo pubblicato online. Prove che coincideranno in parte, anche per espressa volontà del Maestro Melozzi e del Sindaco, con un’altra grande manifestazione che rappresenta ormai l’anima della città: la Coppa Interamnia – si legge sul sito web ufficiale. “La musica e le tradizioni locali rappresentano le radici della nostra identità culturale e come tali vanno valorizzate e trasmesse alle nuove generazioni – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – per questo, credendo nell’altissima valenza sociale, culturale e turistica della proposta del Maestro Melozzi, vera e propria eccellenza del nostro territorio, abbiamo sposato fin da subito con convinzione l’idea di ospitare a Teramo le prove e le attività preparatorie all’evento finale de “La Notte dei Serpenti”, il 25 luglio, che si svolgerà al Teatro del Mare di Pescara, e che sarà poi trasmesso il 5 settembre su Rai1. La collaborazione con il Maestro Melozzi non nasce da oggi, ma viene da lontano, e ci ha già portato, attraverso il progetto “Radici in Canto: Piccoli Passi tra i Ritmi d’Abruzzo”, elaborato dall’Area per le comunità sostenibili e realizzato in collaborazione con il Maestro, a far conoscere ai più piccoli la musica della tradizione – Oggi realizziamo insieme un’iniziativa che si apre a tutta la comunità e che, sono sicuro, sarà foriera di ulteriori collaborazioni – Far svolgere le prove della “Notte dei Serpenti” in modo aperto e diffuso nei principali luoghi della città, in particolare, mira a valorizzare ulteriormente Teramo Città Capoluogo nel rapporto con i suoi spazi culturali e i suoi luoghi del cuore – si apprende dalla nota stampa. E farle coincidere, in parte, con la Coppa Interamnia, gli conferisce un ulteriore valore aggiunto: quello di aprire al mondo la cultura e le tradizioni locali attraverso il linguaggio universale della musica, capace di superare ogni barriera”.“La notte dei Serpenti torna a Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Dal 6 al 19 luglio la città ospiterà le prove dell’edizione 2026 del grande evento dedicato alla musica e alla cultura abruzzese, con un programma di prove aperte e attività che verrà illustrato nei prossimi giorni insieme alla location scelta per accogliere artisti, tecnici e pubblico – dichiara il Maestro Enrico Melozzi, ideatore e direttore artistico e musicale de La Notte dei Serpenti – Per me si tratta di un ritorno particolarmente significativo – aggiunge testualmente l’articolo online. La Notte dei Serpenti è nata proprio a Teramo, dove nel 2023 si sono svolte le prove della prima edizione del progetto, quando ancora nessuno immaginava le dimensioni che avrebbe raggiunto negli anni successivi – precisa la nota online. Da allora il percorso è cresciuto fino a diventare una delle più importanti produzioni culturali e televisive d’Italia, ma le sue radici sono sempre rimaste qui – aggiunge la nota pubblicata. A partire dall’edizione successiva siamo stati costretti a individuare sedi alternative, principalmente a causa dell’indisponibilità del Teatro Comunale di Teramo, interessato dai lavori di ristrutturazione – si apprende dalla nota stampa. Per questo motivo le prove delle edizioni 2024 e 2025 si sono svolte ad Atri – Non è stata una scelta dettata dalla volontà di allontanarci dalla città, ma da una necessità logistica legata all’assenza di uno spazio teatrale adeguato ad accogliere una produzione di queste dimensioni – precisa la nota online. Oggi, nonostante il Teatro Comunale non sia ancora disponibile, abbiamo scelto di riportare le prove a Teramo – recita il testo pubblicato online. Lo abbiamo fatto perché questa città ha sempre creduto nel progetto e continua a sostenerlo concretamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Comune di Teramo è oggi a tutti gli effetti un co-produttore della Notte dei Serpenti e contribuisce in maniera importante e decisiva alla realizzazione delle prove e dell’intera manifestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quest’anno lavoreremo in una sede diversa dal teatro, affrontando qualche inevitabile sacrificio organizzativo, ma con la convinzione che fosse giusto riportare il progetto nel luogo in cui è nato – E guardiamo già al futuro, con l’auspicio che il completamento dei lavori del Teatro Comunale possa consentire, nelle prossime edizioni, di tornare a vivere pienamente quell’atmosfera straordinaria che si crea quando il pubblico può seguire quotidianamente la costruzione dello spettacolo – recita il testo pubblicato online. Sono particolarmente felice di poter tornare a vivere nella mia città quella che considero la parte più bella dell’intero progetto – riporta testualmente l’articolo online. Le prove della Notte dei Serpenti non sono semplici prove musicali – precisa la nota online. Sono il cuore pulsante della manifestazione, il luogo in cui prende forma lo spettacolo, giorno dopo giorno, attraverso il lavoro di musicisti, coristi, tecnici, fonici, operatori e artisti provenienti da tutto l’Abruzzo”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it