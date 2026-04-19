Teramo: Nuova discarica da 1 milione di mc a Notaresco, associazioni denunciano criticità nelle procedure autorizzative e superamenti delle soglie di contaminazione

Domani, lunedì 20 aprile alle ore 10:30, presso il piccolo teatro in via De Jacobis 3 a Teramo, si terrà una conferenza stampa organizzata dall’Associazione Osservatorio Val Tordino, dal Forum H2O e dal Forum Ambientalista. L’obiettivo sarà quello di illustrare un documento inviato agli enti competenti riguardo alle criticità e alle presunte illegittimità delle procedure autorizzative per la costruzione di una nuova discarica da oltre 1 milione di metri cubi di rifiuti a Notaresco.

Le tre associazioni hanno evidenziato tre principali temi di preoccupazione: in primis, i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee del sito in questione. Inoltre, si è sollevata preoccupazione per la qualità dell’aria e l’effetto cumulo con altri progetti limitrofi, con possibili impatti sulla salute della popolazione. Infine, è stata sollevata la questione urbanistica della destinazione agricola dei suoli.

Durante la conferenza stampa verrà diffuso e commentato il documento inviato agli enti competenti.

La situazione è stata definita dalle associazioni come “palesemente viziate”, con evidenti criticità da affrontare. In particolare, sono stati accertati superamenti delle soglie di contaminazione nelle acque sotterranee, con potenziali conseguenze sulla salute pubblica.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 3454109209 e 3683188739.

La conferenza stampa è aperta a giornalisti e cittadini interessati a conoscere i dettagli e le motivazioni che hanno portato le associazioni a esprimere le proprie preoccupazioni riguardo al progetto della nuova discarica a Notaresco.