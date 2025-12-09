Teramo, Nuovo piano urbanistico comunale, pubblicato l’avviso per le manifestazioni d’interesse

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:Nell’ambito della fase di partecipazione, sul sito dedicato al PUC https://teramopiu.it/ , è stato pubblicato l’avviso per le manifestazioni d’interesse alla formazione del nuovo piano urbanistico comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’avviso prevede che i soggetti interessati possano presentare proposte d’intervento relative al contesto urbano, peri-urbano, rurale e naturale/seminaturale, coerenti con le azioni strategiche che caratterizzano le 6 Strategie individuate dal “Documento Preliminare: Indirizzi e obiettivi per il Piano Urbanistico Comunale”. Documento consultabile e scaricabile sempre dal sito dedicato al PUC , all’indirizzo https://teramopiu.it/ , dove sono e verranno pubblicate tutte le novità, i bandi e le informazioni relative al piano – aggiunge testualmente l’articolo online. Il sito è raggiungibile anche dalla home page del sito del Comune di Teramo, cliccando sulla sezione PUC e V.A.S. presente sulla home page – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le proposte avanzate dai cittadini, in particolare, potranno riguardare: • Interventi di edilizia residenziale pubblica e privata, anche relativi ai servizi-attrezzature, al settore turistico-ricettivo, al settore direzionale-commerciale, al settore sportivo, con particolare riferimento a progetti di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica precisando se le aree interessate sono dotate di urbanizzazioni;• Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica degli insediamenti produttivi dismessi o in fase di dismissione – • Interventi di rigenerazione territoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. • Gestione dell’ambito rurale, naturale e semi-naturale – • Interventi di miglioramento o riqualificazione ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. • Tutela dei valori ambientali, paesaggistici e storico-artistico-monumentali.• Interventi relativi alla Strategia per la qualità urbana, ecologico-ambientale ed energetica ai sensi dell’art 44 della L.R. 58/23 e successivi – Ai sensi dell’Art. 86 della L.R. n. 58/2023 potranno essere proposti accordi preliminariLe manifestazioni d’interesse, debitamente sottoscritta dai richiedenti e redatte in carta semplice potranno essere presentate fino al 30 gennaio 2026, utilizzando esclusivamente l’apposito modello reperibile dal sito web del Comune di Teramo: https://www.comune – teramo – it, nella sezione PUC e V.A.S. (Piano Urbanistico Comunale e Valutazione Ambientale Strategica), presente in fondo alla Home Page, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, entro il 30 gennaio all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in via della Banca n.2, 64100 Teramo, durante gli orari di apertura al pubblico o tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:affarigenerali@comune – si apprende dalla nota stampa. teramo – recita il testo pubblicato online. pecpa – si legge sul sito web ufficiale. it, sempre entro il 30 gennaio – L’avviso, con tutti i dettagli e le informazioni necessarie, è pubblicato all’indirizzo: “Prosegue la fase di partecipazione alla formazione del piano, avviata a fine ottobre con l’incontro di presentazione del PUC ai cittadini, agli ordini professionali e alle associazioni edili e di categoria – sottolinea l’Assessore con delega all’urbanistica Graziano Ciapanna – incontro nel corso del quale abbiamo illustrato gli elaborati e i contenuti alla base del nuovo piano e gli indirizzi e le strategie che come Amministrazione intendiamo perseguire – si apprende dalla nota stampa. È ovvio, come ho già avuto modo di sottolineare proprio in quell’occasione, che il PUC dovrà necessariamente dialogare e integrarsi con gli altri strumenti di pianificazione e governo del territorio e questa fase di partecipazione è fondamentale per arrivare alla redazione di un piano che risponda concretamente alle esigenze del nostro territorio – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo, come abbiamo evidenziato più volte, è quello di promuovere una crescita complessiva ed organica del territorio, andando a ricucire centro, quartieri e frazioni”.

