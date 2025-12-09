- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàTeramo, Nuovo piano urbanistico comunale, pubblicato l’avviso per le manifestazioni d’interesse
Attualità

Teramo, Nuovo piano urbanistico comunale, pubblicato l’avviso per le manifestazioni d’interesse

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:Nell’ambito della fase di partecipazione, sul sito dedicato al PUC  https://teramopiu.it/ , è stato pubblicato l’avviso per le manifestazioni d’interesse alla formazione del nuovo piano urbanistico comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’avviso prevede che i soggetti interessati possano presentare proposte d’intervento relative al contesto  urbano, peri-urbano, rurale e naturale/seminaturale, coerenti con le azioni strategiche che  caratterizzano le 6 Strategie individuate dal “Documento Preliminare: Indirizzi e obiettivi per il Piano  Urbanistico Comunale”. Documento consultabile e scaricabile sempre dal sito dedicato al PUC ,  all’indirizzo https://teramopiu.it/ , dove sono e verranno pubblicate tutte le novità, i bandi e le informazioni relative al piano – aggiunge testualmente l’articolo online.  Il sito è raggiungibile anche dalla home page del sito del Comune di Teramo, cliccando sulla sezione PUC e V.A.S. presente sulla home page – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.  Le proposte avanzate dai cittadini, in particolare, potranno riguardare: • Interventi di edilizia residenziale pubblica e privata, anche relativi ai servizi-attrezzature, al settore  turistico-ricettivo, al settore direzionale-commerciale, al settore sportivo, con particolare riferimento a  progetti di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica precisando se le aree interessate sono  dotate di urbanizzazioni;• Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica degli insediamenti produttivi dismessi o in fase di  dismissione – • Interventi di rigenerazione territoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. • Gestione dell’ambito rurale, naturale e semi-naturale –  • Interventi di miglioramento o riqualificazione ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. • Tutela dei valori ambientali, paesaggistici e storico-artistico-monumentali.• Interventi relativi alla Strategia per la qualità urbana, ecologico-ambientale ed energetica ai sensi dell’art  44 della L.R. 58/23 e successivi – Ai sensi dell’Art. 86 della L.R. n. 58/2023 potranno essere proposti accordi preliminariLe manifestazioni d’interesse, debitamente sottoscritta dai richiedenti e redatte in carta semplice potranno essere  presentate fino al 30 gennaio 2026, utilizzando esclusivamente l’apposito modello reperibile dal sito web  del Comune di Teramo: https://www.comune – teramo – it, nella sezione PUC e V.A.S. (Piano Urbanistico  Comunale e Valutazione Ambientale Strategica), presente in fondo alla Home Page, con una delle seguenti  modalità: consegna a mano, entro il 30 gennaio all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in via della Banca  n.2, 64100 Teramo, durante gli orari di apertura al pubblico o tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:affarigenerali@comune – si apprende dalla nota stampa. teramo – recita il testo pubblicato online. pecpa – si legge sul sito web ufficiale. it, sempre entro il 30 gennaio –  L’avviso, con tutti i dettagli e le informazioni necessarie, è pubblicato all’indirizzo: “Prosegue la fase di partecipazione alla formazione del piano, avviata a fine ottobre con l’incontro di presentazione del PUC ai cittadini, agli ordini professionali e alle associazioni edili e di categoria  – sottolinea l’Assessore con delega all’urbanistica Graziano Ciapanna  – incontro nel corso del quale abbiamo illustrato gli elaborati e i contenuti alla base del nuovo piano e  gli indirizzi e le strategie che come Amministrazione intendiamo perseguire – si apprende dalla nota stampa. È ovvio, come ho già avuto modo di sottolineare proprio in quell’occasione, che il PUC dovrà necessariamente dialogare e integrarsi con gli altri strumenti di pianificazione e governo del territorio e questa fase di partecipazione è fondamentale per arrivare alla redazione di un piano che risponda concretamente alle esigenze del nostro territorio – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo, come abbiamo evidenziato più volte,  è quello di promuovere una crescita complessiva ed organica del territorio, andando a ricucire centro, quartieri e frazioni”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it