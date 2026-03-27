Teramo, Pallamano Serie A Silver: Lions sfidano Romagna per un posto in alto classifica

Al Palasannicolò di Teramo si prepara uno degli incontri più attesi della stagione di Pallamano Serie A silver maschile. Sabato alle ore 16:00 i Lions Teramo affronteranno la Pallamano Romagna in un match che si preannuncia spettacolare e combattuto.

La designazione arbitrale d’eccellenza dei signori Dionisi e Maccarone promette un’alta qualità di gioco e di fair play in campo. Ma l’atmosfera è resa ancora più speciale dalle emozionanti parole del Presidente Franco Chionchio, che ha rivissuto i momenti più significativi della sua carriera straordinaria.

Chionchio ha ricordato con orgoglio i suoi successi internazionali, come la Coppa Latina in Messico e il bronzo ai Giochi del Mediterraneo, nonché le vittorie con i club e la sua carriera da tecnico.

Nel frattempo il tecnico Pierandrea Izzi è concentrato sul presente e sulla partita contro il Romagna, esprimendo grande determinazione nel raggiungere il quarto posto in classifica.

“Sappiamo di incontrare una squadra molto forte e motivata,” ha dichiarato Izzi. “Se il Romagna dovesse perdere qui, direbbe addio alle speranze di vincere il campionato. Noi però non faremo sconti a nessuno, questa vittoria può rilanciarci verso la conquista del quarto posto.”

Il match si preannuncia quindi avvincente, con i giocatori pronti a dare il massimo per ottenere un risultato positivo. Sarà interessante vedere come i grandi ex della serata, Santolero, Garau e Aiello, si comporteranno contro i loro ex compagni.

L’appuntamento al Palasannicolò è imperdibile per gli appassionati di pallamano, pronti a tifare per i Lions Teramo in questa sfida cruciale per la stagione.