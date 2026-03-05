Teramo, Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis in scena con “LE FUGGITIVE” alla Società della Musica e del Teatro Riccitelli

Due straordinarie attrici del panorama teatrale italiano, Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis, si esibiranno in uno spettacolo unico a Teramo. Le due donne saranno protagoniste di “Le Fuggitive”, testo di Palmade e Duthuron, in scena il prossimo venerdì 6 marzo alle 20.30 presso l’Aula Magna dell’Università.

La commedia, diretta da Stefano Artissunch, narra la storia di Margot e Claude, due donne che si incontrano in una situazione particolare: entrambe sono in fuga. Margot, la più giovane, scappa da casa per sfuggire alla noia e ai conflitti familiari, mentre Claude, di età più avanzata, cerca di ricostruirsi una vita dopo un evento traumatico. Nonostante le differenze di età e motivazioni, le due donne sviluppano un’inaspettata amicizia, condividendo esperienze, sogni e paure.

La commedia affronta temi profondi come la solitudine, l’amicizia e il desiderio di libertà, con dialoghi ironici e momenti divertenti, tipici dello stile di Pierre Palmade. Il contrasto tra i caratteri dei personaggi rende lo spettacolo dinamico e coinvolgente, portando il pubblico a riflettere sul potere delle circostanze di vita nel unire persone molto diverse.

Pochi posti sono ancora disponibili per assistere a questo spettacolo imperdibile. I biglietti possono essere acquistati online su CiaoTickets e presso gli uffici della Riccitelli. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web ufficiale della società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli” e seguirla tramite pagine Facebook e Instagram.