Teramo, Parte da Teramo “La Costituzione in Classe”, progetto per gli studenti 

L’emergenza Covid, negli ultimi due anni, ha portato a una forte restrizione dei diritti dei cittadini, che si sono trovati spesso a ragionare sulla costituzionalità di certe decisioni – precisa il comunicato. Ma gli italiani quanto conoscono la Costituzione, la sua storia e il suo valore? Dal desiderio di dare un contributo su un tema così importante, nasce il progetto di “La Costituzione in classe” di Giuffrè Francis Lefebvre, leader nell’editoria professionale giuridica e fiscale, al quale il Comune di Teramo ha garantito la propria collaborazione – Un programma di educazione ai valori della nostra Carta fondamentale rivolto agli studenti, futuri protagonisti della vita civica, che sarà replicato nel tempo in diverse città italiane – si apprende dalla nota stampa. La prima tappa, coinvolgerà circa 2800 giovani, appartenenti alle ultime classi di ogni ordine e grado delle scuole di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Presentato dal Sindaco Gianguido D’Alberto e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Core, alla presenza del Dott. Antonio Delfino (Direttore Comunicazione e Relazioni istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre), del Prof. Paolo Marchetti (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Teramo), del Prof. Enzo Di Salvatore (Professore di Diritto Costituzionale dell’Università di Teramo), dell’Avv. Antonio Lessiani (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Teramo), e della Dott.ssa Maria De Dominicis (Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo), “La Costituzione in classe” consentirà ai ragazzi di partecipare a uno o più incontri di approfondimento all’interno delle loro scuole, tenuti da rappresentanti delle Istituzioni, avvocati del Foro, docenti universitari e magistrati con l’obiettivo di sviluppare la loro conoscenza della Costituzione – A questi incontri prenderà parte anche l’Amministrazione comunale, con lo scopo di avvicinare i giovani alle Istituzioni – Durante gli incontri verrà fornito agli studenti materiale informativo sulla Costituzione e nel corso dell’anno scolastico i docenti svilupperanno in aula percorsi laboratoriali con l’obiettivo finale di creare una piccola “Costituzione di classe”. I lavori verranno presentati in occasione di un evento conclusivo e gli elaborati saranno poi oggetto di pubblicazioni specifiche a disposizione dell’Amministrazione comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Giuffrè Francis Lefebvre ha messo al centro dei suoi valori la diffusione della cultura giuridica come bene fondamentale al servizio di tutta la collettività ha realizzato un percorso formativo e informativo costruito in collaborazione con tutti quei soggetti che, operando anche nel mondo del diritto, prestano quotidianamente il loro servizio in favore della comunità (Amministrazione comunale, Università, Avvocatura, Magistratura, Scuola). È prevista una serie di pubblicazioni dedicate al progetto, la prima delle quali riguarda il testo della Costituzione con la prefazione di Enzo Di Salvatore, Professore di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto dichiara: “Il progetto proposto dalla editrice Giuffrè ci ha visti sin da subito sicuri – assieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Core – di una adesione non solo formale ma sostanziata dalla condivisione di un percorso finalizzato a potenziare tutti gli strumenti di conoscenza e di diffusione della nostra Costituzione nelle scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo momento di profondo cambiamento delle abitudini di vita, ai nostri ragazzi vanno dati punti di riferimento; uno di questi, non solo formale, ma della convivenza civile, è proprio la Costituzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta, pertanto, non solo di un progetto di educazione civica ma molto di più: una attività che l’amministrazione ha voluto accogliere per contribuire a far comprendere ai giovani che la Costituzione è un modo di concepire il rapporto tra comunità e istituzioni, che mette sempre al centro la persona”. “Vogliamo mettere a disposizione dell’iniziativa tutta la nostra esperienza editoriale e la cultura giuridica che abbiamo contribuito a diffondere in quasi un secolo di vita – dichiara Antonio Delfino, Direttore Comunicazione e Relazioni istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre – e lo vogliamo fare , di volta in volta sul territorio, insieme a tutti coloro che possono e vogliono dare un contributo concreto alla diffusione di una cultura costituzionale, attenta ai diritti e ai doveri dei cittadini”.

