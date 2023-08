Teramo, Per lavori urgenti chiusa parzialmente via Delfico

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

A seguito della comunicazione con la quale la RUZZO RETI S.P.A. ha reso noto di dover eseguire lavori di manutenzione urgenti su via Delfico inerenti la rottura della pubblica fognatura e che tali lavori necessitano della chiusura al traffico di Via Delfico nel tratto compreso tra il civico numero 19 e Piazza Cellini, è stata emanata una Ordinanza che dispone quanto segue: da questa mattina, fino a fine lavori, nel tratto compreso tra il civico numero 19 e Piazza Cellini, sono vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, con deviazione obbligatoria sul parcheggio tra Via Delfico e Via C. Scarselli e successiva svolta a sinistra su Via C. Scarselli.

