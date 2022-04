Teramo, Piazzetta del Sole, dalle videocamere i responsabili degli atti di vandalismo

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Sono in corso le indagini per accertare i responsabili degli episodi di vandalismo che si sono verificati nella notte tra il 16 e il 17 aprile, in particolare in Piazzetta del sole – Poco dopo le 22.00 un gruppo di una quindicina di giovani tra i 15 ed i16 anni si sono dati ad una serie di atti violenti, dapprima dando luogo ad una rissa tra loro stessi e poi sviluppando una serie di atti vandalici contro oggetti posizionati nella piazza stessa – si apprende dal portale web ufficiale. Sono quindi rimasti disseminati sul selciato, cocci di vetro di numerose bottiglie che gli stessi giovani avevano rotto, sono stati divelti cestini dei rifiuti, sparsi a loro volta nella piazza stessa, e sono state danneggiate panchine ed altre suppellettili. Il Comando di Polizia Locale sta visionando con adeguata attenzione le immagini rilevate dalle camere di videosorveglianza pubbliche installate nella zona – si apprende dal portale web ufficiale. Da tali immagini emergono con sufficiente chiarezza sia le azioni poste in essere che i relativi responsabili – precisa la nota online. Prosegue pertanto l’attività di accertamento che dovrebbe portare all’individuazione certa dei responsabili e all’attivazione delle conseguenti sanzioni amministrative e, laddove se ne dovesse presentare il caso, penali.L’amministrazione comunale coglie l’occasione per sottolineare che l’attività del Comando di Polizia Locale non ha finalità repressive ma si ispira alla volontà di accrescere consapevolezza e rispetto civici, favorendo, in particolare nei giovani, la cognizione della gravità di alcuni comportamenti e delle conseguenze che essi determinano – riporta testualmente l’articolo online. Questo, a fronte di una sensibilità civica che va invece sviluppata proprio nel contatto tra coetanei e nell’attenzione agli ambienti e al decoro della città.

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it