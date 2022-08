Teramo, PNRR, ammesso a finanziamento il progetto dell’asilo nido “La casetta sul fiume”

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il progetto di ampliamento e riqualificazione dell’asilo nido “La casetta sul fiume” è stato ammesso a finanziamento a valere sulla Missione 4 Istruzione e Ricerca del PNRR, per un importo di 1.835.386 euro – L’ammissione, come quella di tanti altri enti, è con riserva: nei prossimi giorni il Comune dovrà fornire alcuni chiarimenti e solo dopo potrà essere avviata la sottoscrizione dell’accordo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Viene così riconosciuto e premiato un progetto ambizioso ma concreto, che vede la proposta di ampliamento e ristrutturazione di due strutture già esistenti le quali aumenteranno i posti disponibili per i piccoli fruitori e si andranno ad affiancare gli altri nidi presenti sul territorio, da sempre eccellenza e fiore all’occhiello della città di Teramo – recita il testo pubblicato online.

Il progetto, che mira ad allargare la platea di utenti del servizio,​interviene sia sulla riqualificazione della struttura esistente dal punto di vista architettonico, funzionale e di adeguamento strutturale ed impiantistico, sia sul suo ampliamento con l’obiettivo di attivare nuovi posti – aggiunge la nota pubblicata. E’ prevista, infatti, la costruzione di nuovi volumi comprendenti un locale cucina con annesso magazzino per la conservazione delle merci, un locale refettorio, un dormitorio, oltre alla creazione di spazi riservati agli adulti per colloqui, riunioni e lavoro individuale e/o in gruppo – recita il testo pubblicato online. Nello specifico la realizzazione dei locali per la preparazione dei pasti e del dormitorio permetteranno di offrire il servizio anche alla fascia di età tra i 3 e i 18 mesi – precisa la nota online. La struttura, che​ inizialmente garantiva la mattina il servizio educativo per la prima Infanzia “Il Micronido” a utenti di età compresa tra i 18 e 36 mesi e nel pomeriggio il servizio educativo per l’infanzia e l’adolescenza ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, attualmente può ospitare esclusivamente bambini di età compresa tra i 18 ed i 36 mesi proprio in quanto sprovvista di locali idonei alla preparazione dei pasti e di uno specifico spazio adibito a dormitorio –

L’ammissione a finanziamento del progetto, conferma la volontà dell’Amministrazione di promuovere i servizi per l’infanzia non solo quale investimento fondamentale sui bambini, cittadini e lavoratori del prossimo futuro, ma, in una prospettiva ancor più prossima, quale elemento di sviluppo economico, consentendo ad entrambi i genitori di dedicarsi alle attività lavorative – si apprende dalla nota stampa. Un impegno volto a potenziare sensibilmente l’offerta dei servizi per la prima infanzia, ampliando il patrimonio comunale ed implementando l’offerta formativa – si apprende dal portale web ufficiale.

Il percorso di riqualificazione de “La casetta sul fiume”, unica in quanto immersa nel Parco fluviale del Vezzola, polmone verde della Città di Teramo, potenzia il processo di valorizzazione del Parco stesso, già avviato dall’Amministrazione ed in fase di realizzazione per lotti, promuovendone la bellezza e la versatilità. Inoltre, l’ubicazione della struttura risulta strategica per tutti i cittadini, grazie alla sua prossimità al centro urbano –

