Teramo, PNRR: avvisi di selezione per sei nuove unità di personale a tempo determinato

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:

Il Comune di Teramo ha pubblicato, nell’apposita sezione concorsi del sito istituzionale dell’ente, tre avvisi pubblici di selezione, per titoli e colloquio, finalizzati all’assunzione a tempo pieno e determinato per tre anni di un istruttore amministrativo contabile, categoria C1, due istruttori tecnici, categoria C1, e tre specialisti amministrativo contabili, categoria D1. Le sei nuove unità di personale, che verranno selezionate attraverso i tre avvisi pubblici, saranno utilizzate all’interno dell’ente per potenziare gli uffici che si occupano dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – viene evidenziato sul sito web. Le domande di partecipazione ai tre bandi di concorso dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente con procedura telematica tramite il sito dell’ente collegandosi al link https://comuneteramo – recita il testo pubblicato online. iscrizioneconcorsi.it entro il termine di 15 giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio on line del Comune – si apprende dalla nota stampa. “Il Pnrr, con le ingenti risorse che arriveranno e per la tipologia di interventi da realizzare, rappresenta un’occasione irripetibile per il rilancio dei nostri territori – sottolinea il sindaco Gianguido D’Alberto – per questo gli enti locali necessitano di un numero adeguato di personale da destinare a tutte le incombenze relative ai progetti da mettere in campo – riporta testualmente l’articolo online. Nei giorni scorsi, in un incontro con l’Ance, gli imprenditori sollevavano preoccupazione proprio sulle risorse umane a disposizione dei Comuni per portare avanti tutte le attività relative alla progettazione e alla programmazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questi tre bandi, consentiranno al Comune di Teramo, con risorse proprie, di assumere per tre anni sei nuove unità di personale da destinare proprio a tutto ciò che riguarda il Pnrr e rappresentano anche una risposta ai timori delle imprese, accelerando l’attuazione di quell’imponente attività di programmazione che abbiamo messo in campo per la nostra città come mai era stato fatto in passato – Il rafforzamento della macchina amministrativa ci permetterà di procedere a tutte le incombenze nei tempi previsti, che sono particolarmente stretti – Le tre nuove procedure, voglio ricordarlo, si vanno ad aggiungere ai concorsi già banditi e arrivati a conclusione che, con l’incremento di oltre 40 unità di personale, ci permetteranno di dare risposte sempre più efficaci ed efficienti alle esigenze dei cittadini”. L’assessore Andrea Core, nel sottolineare l’importanza dei nuovi bandi, evidenzia anche il lavoro svolto dall’Ufficio Personale del Comune: “Si tratta di ulteriori bandi che consentiranno di implementare la macchina amministrativa con specifiche figure, per portare avanti tutte le procedure previste dal Pnrr sin dalla previsione normativa di tali figure l’Ufficio Personale ha predisposto tutto gli atti necessari per cogliere un’occasione decisiva: così riusciremo a mettere in campo tutte le progettualità previste e che nell’arco dei prossimi anni ci consentiranno di immaginare, progettare e realizzare la Teramo del domani”.

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it