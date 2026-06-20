Teramo, Polizia Penitenziaria del carcere di Castrognno protesta: “Straordinari non pagati da gennaio, agenti lasciati soli” – SAPPE denuncia situazione insostenibile

La Polizia Penitenziaria del carcere di Teramo è in protesta a causa dei pagamenti di straordinari non corrisposti da gennaio. Secondo il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), i dipendenti sono stati lasciati soli dall’Amministrazione penitenziaria centrale, che non ha ancora saldato le ore di lavoro straordinario accumulate nel corso degli ultimi cinque mesi. Il segretario provinciale del SAPPE di Teramo, Giuseppe Pallini, ha espresso preoccupazione per la situazione, sottolineando la mancanza di personale all’interno del carcere. Con 50 unità di Polizia Penitenziaria in meno rispetto al necessario, la popolazione detenuta ha superato di gran lunga la capienza prevista, con un sovraffollamento del 178%.

Pallini ha anche evidenziato la presenza di detenuti affetti da gravi disturbi psichiatrici, sottolineando che il carcere non può sostituire le strutture sanitarie adatte a fornire loro le cure necessarie. Il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, ha condannato il mancato pagamento degli straordinari, definendolo un segnale negativo nei confronti del personale che garantisce sicurezza e legalità quotidianamente.

Il sindacato ha quindi chiesto all’Amministrazione Penitenziaria di liquidare immediatamente le competenze arretrate e di affrontare le carenze di personale, il sovraffollamento e la gestione dei detenuti con problemi psichiatrici. Inoltre, ha fatto appello alle istituzioni locali affinché sostengano le legittime rivendicazioni del personale e le esigenze di sicurezza della comunità.

La situazione al carcere di Teramo è diventata sempre più critica, con ripetuti sorvoli di droni e il rinvenimento di telefoni cellulari e altri oggetti vietati ai detenuti. Il SAPPE ha sottolineato la necessità di rafforzare i mezzi di prevenzione e contrasto alle introduzioni illecite, oltre a chiedere un intervento immediato per affrontare le sfide attuali.

La denuncia della Polizia Penitenziaria evidenzia la difficile situazione in cui si trovano ad operare i dipendenti del carcere di Teramo, che continuano a garantire la sicurezza e l’ordine nonostante le difficoltà. La richiesta di attenzione da parte delle istituzioni e la necessità di risolvere le problematiche evidenziate dal sindacato appaiono quindi sempre più urgenti e necessarie.