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Attualità

TERAMO, Polizia Penitenziaria in protesta: “Straordinari non pagati da gennaio, agenti lasciati soli. Situazione non più tollerabile”

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La Polizia Penitenziaria del carcere di Teramo ha espresso la propria protesta riguardo al mancato pagamento degli straordinari da gennaio. Secondo il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), il personale ha accumulato centinaia di ore di lavoro straordinario non retribuite, creando una situazione “inaccettabile e mortificante”.

Il segretario provinciale del SAPPE di Teramo, Giuseppe Pallini, ha evidenziato la mancanza di 50 unità di Polizia Penitenziaria nel carcere, con una popolazione detenuta che supera il 178% di sovraffollamento rispetto alla capienza regolamentare. Nonostante ciò, il personale continua a garantire ordine, sicurezza e continuità dei servizi, anche grazie al lavoro straordinario non retribuito.

Il sindacalista ha denunciato inoltre la presenza di detenuti affetti da gravi disturbi psichiatrici, sottolineando la necessità di collocarli in strutture specializzate per ricevere le cure adeguate.

Il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, ha dichiarato che il mancato pagamento dello straordinario rappresenta un segnale negativo verso il personale che ogni giorno garantisce legalità, sicurezza e tutela della collettività. Il sindacato chiede quindi l’immediata liquidazione delle competenze arretrate e un intervento urgente del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per affrontare le carenze di personale e il sovraffollamento negli istituti italiani.

Il SAPPE ha rivolto un appello alle istituzioni del territorio affinché si facciano portavoce di queste problematiche e supportino le legittime rivendicazioni del personale di Polizia Penitenziaria. La situazione, descritta come sempre più difficile, richiede un intervento immediato per garantire la sicurezza dell’intera comunità.

(Fonte: Comunicato Stampa – SAPPE)

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