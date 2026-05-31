Teramo, Ponte a Catena, al via i lavori di messa in sicurezza

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:Giovedì 4 giugno prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza di Ponte a Catena, che seguono le indagini diagnostiche dirette e indirette effettuate sulla struttura nell’ambito del monitoraggio sui ponti e i viadotti del comune di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. L’intervento, per una spesa complessiva di 100.000 euro, prevede la sistemazione della balaustra esistente, l’installazione di new jersey in pvc tra la balaustra e la careggiata, il rifacimento del manto di asfalto e l’installazione di un impianto semaforico a chiamata per permettere il transito in sicurezza sia delle auto che dei pedoni. Il progetto prevede inoltre l’installazione di due punti luce, sempre per aumentare il transito in sicurezza dei pedoni. “Si tratta di un intervento provvisorio ma con il quale andiamo a mettere in totale sicurezza l’attraversamento, sia per le auto che per i pedoni – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Di Marcantonio – in attesa di poter realizzare un lavoro più importante di riqualificazione dell’infrastruttura – si apprende dal portale web ufficiale. Il nostro impegno, come sempre, è massimo”. Per consentire l’esecuzione dei lavori il ponte sarà interdetto al traffico veicolare e pedonale dalle ore 7:00 del 4 giugno alle ore 18:00 del 24 giugno, e comunque fino a fine lavori.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it