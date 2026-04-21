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Teramo, presentata mozione per adeguare regolamento cimiteriale: possibilità di sepoltura congiunta padrona e cane

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Il Comune di Teramo si prepara ad adeguare il proprio Regolamento cimiteriale alla luce della recente legge regionale n.48 del 2023, che consente la sepoltura congiunta di animali domestici e dei loro padroni. Grazie alla determinazione della Lega e del suo Capogruppo Vincenzo D’Incecco, è stata ora possibile seppellire accanto l’uno all’altro la padrona e il suo fedele cane.

“Questo ci riempie di soddisfazione”, afferma Berardo Rabbuffo, Capogruppo comunale della Lega a Teramo. “Gli animali domestici sono membri a tutti gli effetti della famiglia, compagni di vita insostituibili. Poterli tumulare accanto ai padroni è un segno di rispetto nei confronti di questo legame unico”.

Rabbuffo annuncia la presentazione di una mozione per sollecitare il Comune di Teramo ad adeguare il Regolamento cimiteriale, seguendo l’esempio di altre amministrazioni che hanno già provveduto a farlo.

La legge regionale, secondo D’Incecco, rappresenta un provvedimento di grande civiltà e sensibilità, rispondendo a una richiesta sempre più sentita da parte dei cittadini. “Gli animali domestici sono parte integrante di molte famiglie, svolgendo un ruolo fondamentale nella quotidianità. La sepoltura congiunta nei cimiteri comunali è un servizio che la Regione doveva assicurare”, sottolinea.

La figlia della signora, che si è adoperata affinché la possibilità prevista dalla legge potesse avere concreta applicazione, merita un ringraziamento per aver contribuito a mantenere vivo il profondo legame tra la madre e il suo cane.

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