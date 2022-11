Teramo, Presentati i Progetti e i cantieri del Fondo complementare sisma del PNRR

- Advertisement -

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

II Sindaco ha illustrato il primo blocco delle opere in corso di cantierizzazione finanziate grazie al fondo complementare sisma del PNRR assegnato al Comune di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Il Fondo complementare per le aree sisma nasce per favorire la ripresa e il rilancio delle aree dell’appennino centrale interessate dai terremoti del 2009 e del 2016 e va a finanziare il programma elaborato dalle strutture di Governo per la ricostruzione post-sisma insieme alle Regioni e ai Comuni coinvolti.Gli obiettivi del fondo – che attraverso il finanziamento dei vari progetti va ad accompagnare la ricostruzione fisica dei territori danneggiati dai terremoti con risorse dedicate per offrire nuove opportunità di sviluppo alle comunità locali, alle imprese, alle amministrazioni pubbliche – sono stati definiti e approvati dalla Cabina di Coordinamento, che gestisce il piano, attuato attraverso Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post-sisma 2016.Le finalità perseguite sono la transizione ecologica e digitale, la sostenibilità, la prevenzione, l’inclusione sociale, l’occupazione dei giovani e delle donne, il rafforzamento e la crescita delle imprese, la rigenerazione urbana, la valorizzazione del patrimonio ambientale, dei beni storici e culturali, delle produzioni agricole e alimentari locali, del turismo, ma anche il rafforzamento del sistema della conoscenza, in stretto collegamento con le Università, il miglioramento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, della connessione e dei servizi digitali, la mobilità sostenibile – si apprende dalla nota stampa. Per quanto concerne gli interventi presentati dal Comune di Teramo questi ultimi sono stati tutti finanziati.Tutti gli appalti sono andati in gara, ed alcuni sono stati appaltati ad eccezione del Mercato Coperto per il quale è previsto un appalto integrato che andrà in gara a breve – Clicca qui per visionare la tabella con i singoli interventi.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it