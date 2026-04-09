Teramo, presentazione del Codice Parlamentare curato da Federico Silvio Toniato presso l’Università degli Studi

Il giorno giovedì 16 aprile 2026, alle ore 16.00, presso la Sala delle lauree del Polo “Silvio Spaventa” dell’Università degli Studi di Teramo, si terrà la presentazione del volume “Codice parlamentare. Raccolta sistematica delle disposizioni rilevanti per l’attività parlamentare”, curato da Federico Silvio Toniato, Segretario Generale del Senato della Repubblica, ed edito da Lefebvre Giuffrè.

All’evento prenderanno parte numerose personalità di spicco, tra cui Federico Silvio Toniato, Christian Corsi (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo), Emanuela Pistoia (Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo), Enzo Di Salvatore (Coordinatore del Master in “Tecniche di redazione degli atti normativi e amministrativi” dell’Università degli Studi di Teramo), Antonio Delfino (Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali di Lefebvre Giuffrè), Francesco Saverio Bertolini, Angela Musumeci e Gianpaolo Fontana, tutti docenti universitari di Diritto Costituzionale.

Per partecipare all’evento è necessario accreditarsi rispondendo via mail con nome, cognome e testata di provenienza.

Il volume oggetto della presentazione risulta essere un importante strumento per chi lavora nel campo parlamentare, al fine di rendere accessibili e comprensibili le disposizioni normative pertinenti.

Per ulteriori informazioni si può contattare il Communication Manager dell’evento, Ilaria Bolognesi.