- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaTeramo, presentazione di “Freedom to Live.travel”: la nuova piattaforma turistica abruzzese per...
Eventi e Cultura

Teramo, presentazione di “Freedom to Live.travel”: la nuova piattaforma turistica abruzzese per fare rete e valorizzare le esperienze locali

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il progetto “Freedom to Live.travel” sarà presentato il 7 marzo alla Camera di Commercio di Teramo – L’Aquila, presso la sede di Teramo, durante un incontro dedicato agli operatori del settore turistico e alle istituzioni. L’obiettivo di questa iniziativa è unire, valorizzare e rendere più competitiva l’offerta turistica dell’Abruzzo.

La mattinata inizierà alle 10.30 con l’accoglienza e l’introduzione da parte di Nada Ruggeri, fondatrice del progetto. Successivamente, ai partecipanti verranno presentati interventi istituzionali da parte di importanti figure del settore turistico abruzzese, tra cui Gianmarco Giovannelli, presidente Confcommercio Abruzzo, e Daniele D’Amario, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al turismo.

“Freedom to Live” si propone come uno spazio digitale dedicato esclusivamente alle esperienze in Abruzzo, con l’obiettivo di favorire una comunicazione chiara e coordinata tra operatori del settore. La piattaforma mira a mettere in connessione strutture ricettive, guide, operatori di esperienze outdoor e culturali, realtà enogastronomiche, agenzie e tour operator, promuovendo opportunità di collaborazione e progettazione condivisa.

Un aspetto distintivo del progetto è l’assenza di intermediazione commerciale: il portale non vende direttamente servizi turistici e lascia agli operatori autonomia nella gestione delle attività, dei prezzi e dei rapporti con i clienti. L’obiettivo finale è contribuire alla costruzione di un sistema turistico più integrato e sostenibile, capace di valorizzare anche le aree meno conosciute dell’Abruzzo.

L’iniziativa è aperta a professionisti del turismo, strutture ricettive, fornitori di esperienze ed enti territoriali interessati a entrare in una rete orientata alla qualità e alla crescita condivisa. La presentazione del progetto sarà seguita da saluti finali e da un momento conviviale.

Per ulteriori informazioni si può contattare Andrea Cesarini, CEO e co-founder del progetto, al numero di telefono 347-3769361.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it