Teramo, presentazione di “Freedom to Live.travel”: la nuova piattaforma turistica abruzzese per fare rete e valorizzare le esperienze locali

Il progetto “Freedom to Live.travel” sarà presentato il 7 marzo alla Camera di Commercio di Teramo – L’Aquila, presso la sede di Teramo, durante un incontro dedicato agli operatori del settore turistico e alle istituzioni. L’obiettivo di questa iniziativa è unire, valorizzare e rendere più competitiva l’offerta turistica dell’Abruzzo.

La mattinata inizierà alle 10.30 con l’accoglienza e l’introduzione da parte di Nada Ruggeri, fondatrice del progetto. Successivamente, ai partecipanti verranno presentati interventi istituzionali da parte di importanti figure del settore turistico abruzzese, tra cui Gianmarco Giovannelli, presidente Confcommercio Abruzzo, e Daniele D’Amario, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al turismo.

“Freedom to Live” si propone come uno spazio digitale dedicato esclusivamente alle esperienze in Abruzzo, con l’obiettivo di favorire una comunicazione chiara e coordinata tra operatori del settore. La piattaforma mira a mettere in connessione strutture ricettive, guide, operatori di esperienze outdoor e culturali, realtà enogastronomiche, agenzie e tour operator, promuovendo opportunità di collaborazione e progettazione condivisa.

Un aspetto distintivo del progetto è l’assenza di intermediazione commerciale: il portale non vende direttamente servizi turistici e lascia agli operatori autonomia nella gestione delle attività, dei prezzi e dei rapporti con i clienti. L’obiettivo finale è contribuire alla costruzione di un sistema turistico più integrato e sostenibile, capace di valorizzare anche le aree meno conosciute dell’Abruzzo.

L’iniziativa è aperta a professionisti del turismo, strutture ricettive, fornitori di esperienze ed enti territoriali interessati a entrare in una rete orientata alla qualità e alla crescita condivisa. La presentazione del progetto sarà seguita da saluti finali e da un momento conviviale.

Per ulteriori informazioni si può contattare Andrea Cesarini, CEO e co-founder del progetto, al numero di telefono 347-3769361.