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Teramo, presentazione indagine sul disagio abitativo in Abruzzo e Molise: Martedì 26 Maggio all’Università.

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Martedì 26 Maggio, presso l’Università di Teramo, verranno presentati i risultati di un’indagine sull’Edilizia Residenziale Pubblica promossa dalla CGIL, dallo Spi e dal Sunia Abruzzo Molise e condotta da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze della Comunicazione coordinato dal prof. Emilio Cocco. La ricerca, intitolata “La dimensione socio-territoriale del disagio abitativo in Abruzzo e Molise”, sarà presentata presso l’Aula Tesi “M.L. Bassi” del Polo D’Annunzio a partire dalle ore 9:30.

L’invito alla partecipazione viene esteso alla stampa, che è incoraggiata a prendere parte all’evento. Il programma dettagliato della presentazione sarà allegato al comunicato stampa inviato.

Si tratta di un’iniziativa volta a analizzare da vicino la situazione dell’edilizia residenziale pubblica in Abruzzo e Molise, mettendo in luce le criticità e i bisogni dell’area. Questo studio è stato condotto con attenzione e cura da un team di esperti del settore, al fine di fornire un quadro accurato e dettagliato della situazione abitativa nella regione.

Le organizzazioni promotrici dell’indagine, CGIL, Spi e Sunia Abruzzo Molise, si sono impegnate attivamente nella realizzazione di questa ricerca, che si preannuncia di grande importanza per comprendere le difficoltà legate all’abitare nelle due regioni coinvolte.

L’appuntamento è dunque fissato per martedì 26 Maggio, in un evento che si preannuncia di grande rilevanza e interesse per tutti coloro che si occupano di tematiche abitative e sociali.

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