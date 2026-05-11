Teramo: Presentazione pubblica del Cammino delle Sette Sorelle presso il Consorzio BIM

Mercoledì 13 maggio, alle ore 10:30 presso la sede del Consorzio BIM di Teramo, in Viale Cavour 25, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Cammino delle Sette Sorelle. L’evento rappresenta la prima occasione pubblica per presentare il Cammino dopo il riconoscimento ufficiale da parte della Regione Abruzzo e vedrà la partecipazione della comunità istituzionale, associativa e territoriale che ha contribuito alla costruzione del progetto.

Saranno presenti il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario, i Sindaci dei Comuni coinvolti, l’Associazione Cammino delle Sette Sorelle, la Cooperativa di Comunità Fanesia, Itaca ETS e Borghi in Rete.

La conferenza è aperta ai colleghi giornalisti, operatori dell’informazione, fotografi e videomaker che sono invitati a partecipare. L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 10:30, presso la sede del Consorzio BIM in Viale Cavour, 25 a Teramo.

L’occasione sarà importante per conoscere da vicino il Cammino delle Sette Sorelle e per approfondire gli obiettivi e le finalità di questo progetto che ha ottenuto il riconoscimento ufficiale della Regione Abruzzo.