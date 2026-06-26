Teramo, Prevenzione del rischio incendi, il Comune richiama privati ed enti al rispetto delle prescrizioni

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune ricorda che dal 15 giugno sono entrati in vigore, con apposita ordinanza, tutta una serie di divieti e prescrizioni volti a prevenire il rischio di incendi.Tra questi l’obbligo per privati cittadini, imprese ed enti pubblici e privati che siano proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse, detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, linee ferroviarie e stradali, amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali, proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all’aperto, gestori di cabine elettriche, proprietari di aree inedificate in genere o responsabili di cantieri edili e stradali, di provvedere alla corretta tenuta delle aree – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nello specifico questi ultimi, ognuno per le proprie competenze, dovranno provvedere entro il 12 luglio – così come da proroga – e in ogni caso ogni qualvolta ce ne sia necessità ad ottemperare alla prescrizioni contenute nell’ordinanza, pubblicata al sito pretorio dell’ente e nella sezione allegati di questa pagina –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it