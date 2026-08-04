Teramo, Primo incontro istituzionale tra il Sindaco Gianguido D’Alberto e il nuovo Prefetto Beatrice Agata Mariano

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Questa mattina il Sindaco Gianguido D’Alberto, affiancato dal Comandante della Polizia Locale Franco Zaina, ha ricevuto in Comune, per un primo incontro istituzionale, il nuovo Prefetto di Teramo Beatrice Agata Mariano – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della riunione il primo cittadino, dopo aver espresso il benvenuto della città e aver sottolineato la costante collaborazione tra la Prefettura e il Comune capoluogo, segno di un profondo rispetto istituzionale, si è confrontato con il Prefetto sulle principali tematiche che interessano il nostro territorio – Nell’evidenziare come la Città di Teramo abbia mantenuto negli anni, rispetto ad altre realtà, un buon livello di sicurezza urbana, come emerso nel costante confronto con le forze dell’ordine, il Sindaco ha illustrato al Prefetto tutte le attività messe in campo in questi anni dall’Amministrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Anche Teramo, ovviamente, vive fenomeni che oggi sono comuni a tutte le città capoluogo – recita il testo pubblicato online. Fenomeni che non abbiamo mai sottovalutato ma che al contrario abbiamo sempre attenzionato e affrontato in sinergia con le forze dell’Ordine e con il coordinamento costante della Prefettura – ha sottolineato il Sindaco – In questi anni, in particolare, abbiamo investito molto sulla sicurezza urbana, a partire dal potenziamento del sistema di videosorveglianza – si apprende dal portale web ufficiale. Quando ci siamo insediati c’erano zero telecamere funzionanti mentre oggi possiamo contare su 116 telecamere alle quali, entro fine anno, se ne aggiungeranno altre 25 nei punti strategici della città. Abbiamo inoltre potenziato anche l’organico della polizia municipale, che entro fine anno dovrebbe arrivare a circa 40 unità e stiamo implementando costantemente la pubblica illuminazione che sconta tutta una serie di problematiche peraltro non legate all’ente locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tanto abbiamo fatto e tanto altro faremo, nel costante confronto e nella consueta collaborazione con la Prefettura, nella consapevolezza che la sicurezza, sia quella reale che quella percepita, sia fondamentale per la tenuta sociale e la crescita della nostra comunità”. Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro anche quello relativo alla gestione delle politiche dell’accoglienza e al fenomeno migratorio, con particolare riferimento alle attività del sistema SAI, e ai fenomeni del disagio giovanile, dell’uso e dell’abuso di alcol soprattutto da parte dei minorenni e della marginalità sociale – “Temi, questi ultimi, di natura prettamente sociale e rispetto la quale serve un impegno della comunità tutta per garantire un sistema di prevenzione che punti innanzitutto su attività di sensibilizzazione e di promozione sociale – ha aggiunto il primo cittadino – Per questo credo sia necessario mettere in campo un progetto strutturato che coinvolga tutti gli attori competenti, dalla scuola al terzo settore ed intervenire appunto sulle questiono socio-culturali, coinvolgendo anche la scuola e le famiglie”. Il Prefetto, anche sulla scorta dell’importante esperienza maturata nel corso della sua attività, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e di progetti condivisi, a partire da quelli con le scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Scuole che, ha evidenziato, “in questi anni hanno dimostrato di rappresentare un importante presidio, riuscendo a valorizzare talenti anche al di là dei risultati scolastici”. Il Prefetto, che ha sottolineato come i comuni capoluogo rappresentino un punto di riferimento per tutte le realtà della provincia e l’importanza, dunque, della sinergia tra istituzioni, ha evidenziato anche l’importanza di valorizzare il turismo e di realizzare esperienze di confronto con i giovani sul divertimento estivo, contemperando le esigenze di sviluppo economico con quelli del divertimento sano e consapevole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it