Teramo protagonista al Giro d’Italia 2023

Questa mattina, anche Teramo, con il Sindaco Gianguido D’Alberto, insieme al Presidente Marco Marsilio e ad altri esponenti del governo regionale,nonché dell’amministratore delegato di Rcs Paolo Bellino e di altri referenti del gruppo, è stata protagonista presso l’auditorium “Renzo Piano” de L’Aquila, dove sono state presentate le prime tappe del Giro d’Italia, che partirà dall’Abruzzo – Nello specifico, la seconda tappa, Teramo-San Salvo, percorrerà la costa adriatica, toccando anche altre realtà della provincia quali Alba Adriatica, Tortoreto Lido, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Silvi – precisa il comunicato. “Teramo diventa sempre più attrattiva e meta di turisti, ed ospitare una tappa del Giro d’Italia – sottolinea il Sindaco – rappresenterà per la nostra splendida città l’opportunità per far ammirare e accendere nuovamente i riflettori nazionali su una realtà cittadina ricca di bellezza sia dal punto di vista turistico, sia per il patrimonio culturale vantato”.

